SDGs Art 2022落實低碳目標　6位藝術家19件創作台北登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) SDGs Art 2022 頤德國際(Gita.Art)攜手台灣星展銀行、中華民國企業永續發展協會等舉辦SDGs Art 2022 展會，展覽主題聚焦「氣候飛輪下的大地生息」，由王焜生策展，展出6位藝術家19件創作，於24日政大公企中心流光中庭開幕。

SDGs是永續發展目標(Sustainable Development Goals)的簡稱，是聯合國的系列目標，SDGs Art 2022以低碳為設計核心並盤查佈展的碳排放數據；展場選擇於「黃金綠建築等級」的政大公企中心流光中庭展出，簡約挑高空間及大面向採光設計，得以減少照明使用；作品包材部分，摒棄一次性材料、以桁架（truss）取代傳統展版吊掛作品，可拆卸並重複使用、設計精省里程數的運輸路線、也包括寄送電子EDM的排放量。

參展藝術家王國仁，帶來《植覺》、《海之歌》等，展現著大自然堅韌、多彩的生命力，讓觀者共感在其中。藝術家梁平正，本次展出木雕創作系列《重力釋放》等，賦予木頭輕盈飄逸的意象與充滿東方哲學思想的禪意。

知名時尚攝影師張智銘的系列作品《一森一勢》記錄了，亞洲最大「棲蘭神木區」，傳遞他對生命與自然的尊重。台灣中堅輩抽象畫家陳聖頌，展出《汐》、《淬》等作品，表達其對所處的土地有深厚的情感及意識。

藝術家蔡士弘作品包含《燈塔水母 T. nutricula》及《武則天Wu Zetian》，以旁觀者的姿態，用諷刺卻又幽默的手法，紀錄、形塑被遺棄的邊緣感。水墨藝術家羅盈嘉，則寄情於風景，透過細膩的筆觸，紀錄路途上消逝的樹林、河水溪流、動物，作品包含《那些隨風而逝的》、《風向著》等。

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