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台灣3/25新增本土14例境外移入122例　一越南來台航班四成乘客染疫

陳時中提到一確診案例日前在基隆接受頒獎，與基隆市長林右昌同台近距離無罩接觸，林市長將進行三天居家隔離

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By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/25 14:23
台灣3/25新增本土14例境外移入122例　一越南來台航班四成乘客染疫

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增COVID-19確診本土14 例，境外移入122例，無死亡個案通報；另陳時中在記者會上指3月24日一架越南入境航班落地採檢發現137名乘客中高達近四成（53人）染疫，未來幾天同班機恐怕還有乘客陸續會檢出感染。

陳時中25日也提到一確診案例日前在基隆接受頒獎，與基隆市長林右昌同台近距離無罩接觸，他已建議林市長先進行快篩，並居家隔離三天再做一次採檢來判斷。

根據指揮中心新聞稿，122例境外移入中，有89例來自多個航班落地採檢陽性案例，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（66例）、印尼（5例）、香港（3例）、德國、美國及馬來西亞（各2例）、日本、紐西蘭、緬甸、菲律賓、柬埔寨、瑞士、韓國、泰國、英國、澳大利亞及新加坡則各有1例移入。染疫男女各半。

周五記者會上，被問到為何近來境外移入染疫數大幅增高，陳時中回應因為入境總人數也大幅提高，其中又以越南、菲律賓、印尼入境確診人數偏多。陳也質疑越南國內PCR檢測不確實，因此近來越南入境染疫人數及比例才會如此之高。

被問到是否再度出現突破性感染，陳時中表示不排除這樣的可能性，但目前沒有這樣跡象。

指揮中心指出，今日新增本土個案為12例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲；3月19日公布之案21797境外移入病例，經疫調及病毒基因定序後改判為本土病例。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計有22,463例確診，分別為6,859例境外移入，15,550例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
COVID-19
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更新時間 : 2022-03-25 15:47 GMT+08:00

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