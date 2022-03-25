立院通過18歲公民權修憲案 公民複決需比蔡英文當選多150萬票

18歲公民權修憲提案今（25）日於立法院會進行三讀表決，以109票同意，無人棄權反對之姿通過。（圖／中央社） 18歲公民權修憲提案今（25）日於立法院會進行三讀表決，以109票同意，無人棄權反對之姿通過。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導） 立法院會今（25）日以全票通過18歲公民權修憲案，本案將交付公民複決，也將寫下首起修憲案交由公民複決的歷史。

立法院會二讀修正通過中華民國憲法增修條文第一條之一，規定「中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法有被選舉權。憲法第130條的規定，停止適用」。

中央社報導，二讀表決結果，出席108人，贊成108人、反對0人、棄權0人，通過門檻。今日全案三讀表決時，出席立委增為109人，贊成109人、反對0人、棄權0人，全案無異議通過。

立法院目前有113席立委，根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立委1/4提議，立法院院會討論，需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位），提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

掌握關鍵票數的國民黨團上午經黨團大會決議，進場投表支持修憲案，朝野一致，讓18歲公民權入憲邁出實質進展。

時代力量會後指出，這是自2005年提高修憲門檻以來，首次有修憲案能成功送出立法院，交付公民複決。

時代力量表示，修憲案接下來還是要面對公民複決的挑戰，若以2020年總統大選選舉人總額1931萬1105人計算，接下來要通過修憲，還得需要965萬5553張有效同意票，「甚至比蔡英文總統2020年史上最高的817萬票還要多出近150萬票」，修憲門檻相當高。