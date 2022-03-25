男性口服避孕藥動物實驗99%有效 「無變胖副作用」最快五年上市

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）美國一研究團隊24日發布一項男性口服避孕藥的動物試驗研究結果，避孕效果高達99%，且沒有觀察到像一般口服避孕藥可能有的副作用，該藥預計今年底進入人體試驗階段，最快五年上市。

美國明尼蘇達州大學研究人員Abdullah AI Noman說明研發動機，他說，女性口服避孕藥早在1960年代就上市，是人口節育重要里程碑，不過，節育的責任長期放在女性身上，其實男性也可以做更多，不是只有保險套及輸精管結紮手術，況且，一旦要解紮（逆轉手術），手術成本相當高昂，且手術後還不一定能成功「做人」。

談到女性口服避孕藥的作用機轉，其實就是透過人造荷爾蒙去干擾排卵周期。過去有許多研究團隊想複製這樣的模式至男性口服避孕藥的研發上，他們的注意力放在男性睪固酮，不過臨床試驗發現，受試者服用後產生的副作用高於女性口服避孕藥，像是體重增加、膽固醇提高，心臟病機率提升。

為了避免這些副作用，Noman及其研究團隊注意到了維生素A醛視紫酸（retinoic acid），這個元素在細胞生長、精蟲形成、以及肧胎成長扮演重要角色。研究團隊研發一複合物YCT529，能特定阻斷醛視紫酸與另一扮演細胞增殖及肧胎發育要角的「視黃酸受體α（RAR-alpha）」兩者作用，以達到避孕效果。

研究團隊餵食YCT529予雄性實驗鼠四周，觀察到他們精蟲數量大幅降低，避孕效果高達99%。受試雄性實驗鼠體重、食慾及活動力在服藥後也沒有明顯變化，儘管數據亮眼，但仍需今年第四季進行更進一步人體臨床試驗確認效果。