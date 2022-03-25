制裁奏效盧布大貶 俄國通膨率創2015年來新高

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）俄國發動對烏克蘭的軍事行動後，歐美各國進行的制裁正在逐漸擊垮俄國的經濟，對一般的人民來說感觸更深，因為隨著貨幣越來越廉價、進口的產品更少，日子也正變得艱難。

制裁開始後，被關閉的俄國股市昨（24）日重新開市，外界因而得以了解俄國現在通貨膨脹的程度。盧布計價MOEX指數先是飆升11%後，下殺至4.37%，迫使俄國政府必須買進數十億美元計的俄股來護市。

自軍事行動以來，一般家庭生活會使用到的物資，像是糖，因為可用於保存食物與釀酒，過去幾周價格已攀升14%，在部分地區的漲幅甚至高達37.1%；洋蔥平均價格漲幅為13.7%，最高漲幅為40.4%；尿布價格漲了4.4%、紅茶漲4%，衛生紙也漲了3%左右。

SPI資產管理公司的合夥人Stephen Innes指出，這是因為盧布的價值已經跌了22%，任何從國外進口的東西因此變得更貴，並讓俄國人對進口商品的購買力降低，大量外國食品公司撤出俄國，也讓選擇變得更少，進一步拉升對某些產品的依賴。

俄國財政部公布的數據顯示，俄國國內正面臨2015年以來最高的通膨率，一般民眾去超市購物時，由於擔心隔天某些商品就會從架上消失，通常傾向於一次購買大量囤積，俄國政府已開始呼籲民眾不要搶購、囤貨，以免造成缺貨。

不過一些民眾受訪時表示，對於價格的攀升並沒有太多的擔憂，畢竟國內時不時就會出現價格飆漲的情形，他們早已習慣了。