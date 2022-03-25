【威脅異中有同】駐美大使蕭美琴投書華郵　讚烏「為維護自由而戰」激勵台灣

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）俄羅斯普丁軍事行動入侵烏克蘭已一個月，烏克蘭人在民選總統澤倫斯基帶領下持續奮戰捍衛自由，期間外界也常把台灣比做「下個烏克蘭」；台灣駐美代表蕭美琴25日投書華郵強調兩國歷史地理背景情況不同，但兩國同樣都在捍衛「維護自由」、「對抗極權」。

蕭美琴在投書上一開始就感性地道出，數千里外的台灣人，在烏俄戰爭發生後就以各種方式表達對烏克蘭的支持。「台灣最高建築台北101電子看板外牆就放送烏克蘭國旗的顏色」。

蕭美琴強調台灣和烏克蘭的歷史地理背景雖有著本質上的不同，但同樣長期面臨一個好戰、極權統治鄰國的威脅，所以台灣人更能體會烏克蘭人們的苦痛，台灣政府也很快加入歐美民主國家陣營對俄羅斯發動制裁，而民間也火速動員集結人道物資、募得鉅款送到烏克蘭難民手中。

「台灣政府開設援烏專用銀行帳號，11萬名台灣人立即響應捐款，截至今日已募得逾3000萬美元，而這筆錢，部份已送達接納烏克蘭難民的東歐國家，包括波蘭、斯洛伐克、匈牙利、立陶宛、捷克；物資近日也將陸續抵達這些地方。」蕭美琴寫道。

蕭美琴也說，烏克蘭人捍衛自由民主的決心，激勵啓發台灣人，大家更明白唯有自助強化自身國防實力，嚇阻中共野心，才能捍衛自由。她也強調，不管中共單方面怎麼說，事實就是台灣從未是中國的一部份。

蕭美琴指全球民主陣營因這場戰事意識到團結一心才能有效對抗集權國家攻勢，綏靖不會有和平，台灣也會持續與美國及有共同價值的國家一同並肩合作支持烏克蘭，如此，自由和民主終將獲勝。

蕭美琴在投書中也感謝美國不分黨派對台灣的支持，並讓印太地區夥伴們了解到一個和平穩定的台灣海峽對區域的重要性，更多次強調反對單方透過武力改變現狀。