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「街口投信」出售ETF違法背信獲利9千萬　街口董事長胡亦嘉千萬交保

By 台灣英文新聞－編輯
2022/03/25 10:41
街口集團執行長胡亦嘉及莊姓妻子等人涉嫌辦理基金 配售時，未公平配售投資人，獲取不法所得初估約新 台幣9000萬元。檢調24日約談胡男等...

疑未公平配售基金涉背信 北檢漏夜偵訊胡亦嘉

街口集團執行長胡亦嘉及莊姓妻子等人涉嫌辦理基金 配售時，未公平配售投資人，獲取不法所得初估約新 台幣9000萬元。檢調24日約談胡男等... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）街口金融科技董事長胡亦嘉以「街口投信」名義，向金管會申報賣「期街口布蘭特正2」，違反街口投信內規；檢調昨（24）日搜索、約談，胡亦嘉、胡妻莊郁琳、地產大亨楊健一兒子楊立偉等5人，依刑法背信罪查辦周五（25日）凌晨胡以1000萬元交保。

被約談的5人包括胡亦嘉、莊郁琳、王律傑、楊立偉、宋正超，另外，街口投信前董事長高武忠多人則以證人身分到案協助調查。周四深夜胡亦嘉繳千萬獲交保，楊立偉獲以100萬交保、街口投信董事長王律傑則以200萬元交保妻子莊郁琳諭令50萬元交保。

檢調查出，街口投信向金管會申報出售第二批ETF前，曾向金管會承諾會「平均配售」給申購人，但實際上卻涉嫌獨厚售予胡亦嘉的關係人，只賣給個位數的申購人，其他部位則緊緊抓在手中，造成價格因銷量太少而飆升，成功申購到第二批的少數人則以極高溢價率出售，總計不法獲利約9000萬元。

根據「中華民國期貨業商業同業公會期貨信託基金之募集、發行、銷售及申購買回作業程序」第15條規定，期貨信託事業及基金銷售機構，應依據期貨信託基金公開說明書之記載，公平對待所有基金客戶，不得對特定客戶提供特別優厚之申購條件。

台灣金融大老、前中華開發總經理胡定吾之子胡亦嘉，從美國華爾街回台創業轉戰科技業，成為媒體寵兒，前年因「街口託付寶」爭議遭台灣金管會解除董事職務。鏡周刊報導，金管會當時還罕見發文指出，託付寶強調「預期收益率」有誤導消費者，恐有違法疑慮，更點出街口提供的文件未據實陳述、有礙公司健全經營事宜。胡亦嘉當時回批金管會獨裁統治、虛擬貨幣發展落後，媒體形容他是街口小霸王。
街口
胡亦嘉

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更新時間 : 2022-03-25 11:14 GMT+08:00

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