台灣插畫家波隆那展出遭中國打壓　義大利眾議員發聲明公開力挺

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)台灣插畫家於波隆那兒童書展展出，本是一樁美事進行文化交流，但卻傳出遭中方打壓要求在國名台灣後面加上中國二字，引起不滿。

睽違兩年的波隆那兒童書展已於3月21日登場，由文化內容策進院主辦、台北書展基金會承辦的臺灣館，鄒駿昇出任策展顧問，以年度主題「Beyond Books, Stories Ahead」為核心，攜手35家出版同業，精選225冊好書， 2021年有8位插畫家入圍，包括張筱琦、薛慧瑩、卓霈欣、阿文、黃一文、陳怡今、陳瑋璿、戴維君。

其中，台灣旅英藝術家卓霈欣更榮獲2021義大利「波隆那SM國際插畫家大獎」，獲大會邀請與其他得主於波隆那兒童書展舉行展覽，創作展覽處十分顯眼因而傳出遭中國打壓，要求把國名更改為「中國台灣」，最後主辦單位決定遮蓋國名Taiwan，並連同其他藝術家國籍一起遮掉折衷，此舉引起反彈。

中央社報導，立委黃國書表示，中國外交單位和波隆那當地省政府省長抗議，說卓霈欣作品的國名不得標示Taiwan，要使用China Taiwan，「波隆那主辦單位是覺得這樣很無奈，他們也不希望這樣做，所以折衷方法是國名都塗銷，沒有台灣，也沒有中國」。

台義「國會友協」副主席、執政黨義大利活力黨（ITALIAVIVA）眾議員迪馬尤（Marco Di Maio），公開聲援力挺台灣，於今日公布聲明指出，「該書展在一個號稱崇尚自由的領土上，卻決定用一張白紙將參展人的國名覆蓋刪除，尤其在台灣站在烏克蘭一方，中國卻與（俄羅斯總統）蒲亭關係匪淺的歷史時刻。」

駐義大利代表處李新穎對迪馬尤副主席力挺台灣表示最深摯之謝意，並表示代表處已連日積極聯繫義大利外交部等相關單位，持續爭取改正。