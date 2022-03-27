〈投資理財〉如何選擇投資標的？「企業負責人」應是最重要考慮因素

★投資一定有風險•理財請務必慎思★
股市投資如何選擇潛力股？確實是一大學問，每位投資人都有不同考量，在傳統評估標的模式中，重視財報、本益比、殖利率、股價淨值比、毛利率、營益率、資產報酬率、產業分析、技術分析之外，還有什麼致勝祕訣，確實值得討論。
堅持理念，下一個華倫巴菲特是「您」
由於台灣股市交易制度，以及稅制設計之初，交易成本低廉，又免除證券交易所得稅，反而對投資人股利課徵股利所得稅，與先進國家制度大相逕庭，導致市場氛圍鼓勵當沖、短線買賣、重視技術分析，賺價差，忽略其他應列入重要參考的投資因素，失去鼓勵長期投資的意義及機會。
其實投資選股的核心是選「人」。人是決定企業或投資成敗最重要的因素，所有投資理論，無論貨幣的時間價值、複利、財報分析、投資學、會計學，都已是非常普通之常識，並無深奧之處，但是如何實踐，才是最大問題，這也是華倫巴菲特以年化報酬率20％，使1976年投資波克夏1美元，到2017年3月，41年間達到3685美元，與眾不同之處。
堅持理念，「如果一檔股票不想投資10年以上，那你10分鐘都不應持有」，是他最重要的思考，不隨波逐流，不盲目追尋熱門標的，堅持生活選股，食品、金融、民生內需股、科技，上市或未上市都不重要，只要正派經營，長期穩定獲利，都有可能列為他的投資組合。
不殺低搶高，不聽小道消息，不在意短期股價的高低，不在乎科技股短期的熱門，重要的是未來的趨勢，都是他趨吉避凶，成功之道。這些道理平時大家耳熟能詳，但是重要的是實踐，如何堅持理念，數十年不變，才能造就今天的華倫巴菲特，如果堅持理念不變，下一個華倫巴菲特，也很可能是您。
選股最重要看企業負責人
選股最重要看什麼？標準答案應該是「企業負責人」。決定投資標的之初，其實最需要深入了解的是誰在當家。這個老闆社會風評如何？有沒有內缐交易、炒股票、濫用職權謀私利或背信，被主管機關處分或前科紀錄，過去有沒有成功或失敗的經驗，不妨深入了解，都會成為投資標的成敗重要關鍵。
永遠記住牛牽到哪裡都是牛，要想改變牛脾氣，幾乎不用抱希望，投資標的很多，用不著執著哪一家，但是了解誰在當家，卻是必須堅持的事，否則未來企業會出什麼狀況，永遠難料，何必投資一家充滿未知的企業呢？
台灣優秀企業家相當多，才能創造現在經濟發展榮景，台積電今天能夠執世界半導體產業牛耳，絕對跟張忠謀有關。台塑集團有今天的光芒，大家不會忘記稱道王永慶。統一集團能成為食品界的龍頭，高清愿誰能忘記。上海商銀能成為銀行界的模範生，榮鴻慶的風範人人稱頌。
談到台泥這家全台第一家上市公司，辜振甫必然是大家難忘台灣股市的開創人。還有長春石化負責人林書鴻，也是大家津津樂道的企業家。其他不論是已故、退休、或現任的企業家，如果將他們掌管的企業，列在投資組合中，長期持有，投資報酬率會差嗎？
台灣科技界企業家多模範生
至於現在有那些標的值得列入投資組合呢？當然很多。看台泥現在當家的董事長張安平，能夠以真誠溝通方式，成功化解花蓮和平原住民原本反對採礦立場，轉而支持台泥，並積極規劃領導台泥轉型向儲能、電池、充電市場發展，以現有財務狀況評估，投資人應不宜低估未來投資價值。
鴻海創辦人郭台銘退休後，劉揚偉接棒，積極發展電動車、半導體、元宇宙，去年（2021）每股獲利10.48元，配息5.2元，創下近5年新高，而且效率、紀律嚴謹，企業界肯定，鴻海列入投資組合，風險應不高。
金融界的模範生也不少，國泰金、玉山金、新產、上海商銀，負責人長期風評均佳，企業獲利、股利穩定，且管理嚴格，少有違規情事發生，長期列入投資組合，未嘗不值得考慮。
了解誰當家最重要
現在科技界企業家值得稱道者當然不在少數，例如台達電前、現任董事長鄭崇華、海英俊，業界風評均佳。宏碁的施振榮、陳俊聖，聯發科董事長蔡明介、聯華投控苗豐強⋯，諸多企業家長期辛勤耕耘，打下台灣現在科技及經濟發展基礎，投資人在決定投資標的之前，不妨先打聽一下，當家作主的人是誰？應該可以為未來收益，預先打下分數了。
事在人為，企業經營良窳，成敗正是「人」，投資人在決定投資組合之前，先了解誰當家作主，應該比看財報、技術分析更重要，「人」絕對是決定投資標的，最重要因素。
★投資一定有風險•理財請務必慎思★