〈投資理財〉如何選擇投資標的？「企業負責人」應是最重要考慮因素

★ 投資一定有風險•理財請務必慎思 ★

股市投資如何選擇潛力股？確實是一大學問，每位投資人都有不同考 量，在傳統評估標的模式中，重視財報、本益比、殖利率、 股價淨值比、毛利率、營益率、資產報酬率、產業分析、 技術分析之外，還有什麼致勝祕訣，確實值得討論。

堅持理念，下一個華倫巴菲特是「您」

由於台灣股市交易制度，以及稅制設計之初，交易成本低廉，又免除 證券交易所得稅，反而對投資人股利課徵股利所得稅，與先進國家制 度大相逕庭，導致市場氛圍鼓勵當沖、短線買賣、重視技術分析， 賺價差，忽略其他應列入重要參考的投資因素，失去鼓勵長期投資的 意義及機會。

其實投資選股的核心是選「人」。人是決定企業或投資成敗最重要的 因素，所有投資理論，無論貨幣的時間價值、複利、財報分析、 投資學、會計學，都已是非常普通之常識，並無深奧之處， 但是如何實踐，才是最大問題， 這也是華倫巴菲特以年化報酬率20％，使1976年投資波克夏1 美元，到2017年3月，41年間達到3685美元， 與眾不同之處。

堅持理念，「如果一檔股票不想投資10年以上，那你10分鐘都不 應持有」，是他最重要的思考，不隨波逐流，不盲目追尋熱門標的， 堅持生活選股，食品、金融、民生內需股、科技， 上市或未上市都不重要，只要正派經營，長期穩定獲利，都有可能列 為他的投資組合。

不殺低搶高，不聽小道消息，不在意短期股價的高低，不在乎科技股 短期的熱門，重要的是未來的趨勢，都是他趨吉避凶，成功之道。 這些道理平時大家耳熟能詳，但是重要的是實踐，如何堅持理念， 數十年不變，才能造就今天的華倫巴菲特，如果堅持理念不變， 下一個華倫巴菲特，也很可能是您。

選股最重要看企業負責人

選股最重要看什麼？標準答案應該是「企業負責人」。決定投資標的 之初，其實最需要深入了解的是誰在當家。這個老闆社會風評如何？ 有沒有內缐交易、炒股票、濫用職權謀私利或背信， 被主管機關處分或前科紀錄，過去有沒有成功或失敗的經驗， 不妨深入了解，都會成為投資標的成敗重要關鍵。

永遠記住牛牽到哪裡都是牛，要想改變牛脾氣，幾乎不用抱希望，投 資標的很多，用不著執著哪一家，但是了解誰在當家，卻是必須堅持 的事，否則未來企業會出什麼狀況，永遠難料，何必投資一家充滿未 知的企業呢？

台灣優秀企業家相當多，才能創造現在經濟發展榮景，台積電今天能 夠執世界半導體產業牛耳，絕對跟張忠謀有關。台塑集團有今天的光 芒，大家不會忘記稱道王永慶。統一集團能成為食品界的龍頭， 高清愿誰能忘記。上海商銀能成為銀行界的模範生， 榮鴻慶的風範人人稱頌。

談到台泥這家全台第一家上市公司，辜振甫必然是大家難忘台灣股市 的開創人。還有長春石化負責人林書鴻，也是大家津津樂道的企業家。其他不論是已故、退休、 或現任的企業家，如果將他們掌管的企業，列在投資組合中， 長期持有，投資報酬率會差嗎？

台灣科技界企業家多模範生

至於現在有那些標的值得列入投資組合呢？當然很多。看台泥現在當 家的董事長張安平，能夠以真誠溝通方式，成功化解花蓮和平原住民 原本反對採礦立場，轉而支持台泥，並積極規劃領導台泥轉型向儲能 、電池、充電市場發展，以現有財務狀況評估， 投資人應不宜低估未來投資價值。

鴻海創辦人郭台銘退休後，劉揚偉接棒，積極發展電動車、半導體、 元宇宙，去年（2021）每股獲利10.48元，配息5.2元 ，創下近5年新高，而且效率、紀律嚴謹，企業界肯定，鴻海列入投 資組合，風險應不高。

金融界的模範生也不少，國泰金、玉山金、新產、上海商銀，負責人 長期風評均佳，企業獲利、股利穩定，且管理嚴格，少有違規情事發 生，長期列入投資組合，未嘗不值得考慮。

了解誰當家最重要

現在科技界企業家值得稱道者當然不在少數，例如台達電前、現任董 事長鄭崇華、海英俊，業界風評均佳。宏碁的施振榮、陳俊聖， 聯發科董事長蔡明介、聯華投控苗豐強⋯，諸多企業家長期辛勤耕耘 ，打下台灣現在科技及經濟發展基礎，投資人在決定投資標的之前， 不妨先打聽一下，當家作主的人是誰？應該可以為未來收益， 預先打下分數了。

事在人為，企業經營良窳，成敗正是「人」，投資人在決定投資組合 之前，先了解誰當家作主，應該比看財報、技術分析更重要，「人」 絕對是決定投資標的，最重要因素。