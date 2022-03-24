拜登抵達歐洲參與第1場北約峰會 將實質討論能源、制裁與人道援助

3月24日在布魯塞爾北約總部舉行第一次特別北約峰會，拜登與歐盟各國首長均出席。（圖/美聯社） 3月24日在布魯塞爾北約總部舉行第一次特別北約峰會，拜登與歐盟各國首長均出席。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國總統拜登和歐洲國家週四（24日）開啟了針對俄烏戰爭的第一場峰會，主要目的是增加對俄羅斯總統弗普丁的壓力，同時討論歐洲能源、經濟和安全影響。

根據外媒，拜登和其他北大西洋公約組織（NATO）國家的領導人週四在總部會面，包含七大工業化國家和歐盟 27 個成員國，而拜登將出席所有三場會議。

路透社指出，第一場峰會希望推動北約盟國對俄羅斯的新制裁。在過去的四個星期裡，俄羅斯的經濟已因源源不絕的禁令、抵制和處罰而陷入癱瘓。

雖然西方在對俄羅斯態度基本上是統一的，但人們仍認為以全球經濟戰爭作為籌碼的成本備受考驗，因爲如果要有效地勸阻俄羅斯，至少在未來 5 到 10 年內，必須在北約增援部隊，也將對國家預算造成壓力。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在主持安全聯盟峰會前表示「我們需要更多的投資才能做得更多，我有預感領導人將同意加快國防投資。」

另外，能源方面，歐盟進口 90% 的天然氣用於發電、供暖和供應工業，俄羅斯則供應近 40% 的歐盟天然氣和四分之一的石油。因此歐盟正在尋找通過多元化供應商來減少對俄羅斯天然氣依賴的方法。

戰爭加劇的能源危機將成為歐洲理事會峰會上的一個重要話題，歐盟國家都希望能做出緊急和協調的反應。歐盟官員表示，他們將尋求美國的幫助，並計劃在明年冬天為天然氣儲存設施充值，他們也希望歐盟共同購買天然氣。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在拜登訪問前，於歐洲議會發表講話表示，歐盟正在尋求美國的承諾在「未來兩個冬天」從美國獲得更多液化天然氣。美國總統國家安全顧問蘇利文表示，美國正在尋找增加對歐洲的液化天然氣供應的方法，以幫助彌補供應中斷。

然而德國總理蕭茲（Olaf Scholz）反對抵制俄羅斯能源供應的呼籲，稱這將對德國經濟造成重大損害。而蕭茲正面臨來自環保人士的壓力，要求其迅速讓德國擺脫俄羅斯的能源，但他表示這個過程必須是漸進的。

波蘭和其他靠近東側的北約國家也將向美國和其他歐洲國家尋求幫助，來應對他們對俄羅斯侵略和不斷升級的難民危機日益增長的擔憂。最近幾週，超過 350 萬難民逃離烏克蘭，其中超過 200 萬難民逃往波蘭。拜登預計於週五前往波蘭。

蘇利文稱，拜登和其他領導人的目標是「制定一個長期的計劃」，以確定北約聯盟東側的國家需要哪些戰力。路透社指出，北約組成的4個戰鬥群組正在匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞和保加利亞組織中，兵力落在 1,000 至 1,500 人之間。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）預計將透過視訊在峰會上發表談話，他週三晚間表示，他希望北約能宣布透過提供任何必要的武器，全力協助烏克蘭贏得這場戰爭。

一直以來，從華盛頓到華沙的國家安全官員都​​越來越擔心普丁可能會部署生化武器甚至核武。蘇利文表示，北約盟國將就如何應對此類「潛在突發事件」進行磋商，包括可能使用核武的整個問題。

拜登則預計將詳細說明對俄羅斯實施的新制裁和對該地區提供人道主義援助的計劃。