【兒童接種疫苗】指揮中心決議：12至17歲可打莫德納、5至11歲暫緩

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）兒童接種疫苗持續成為衛福部討論重點，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今（24日）進行會議，同意12至17歲可打莫德納，5至11歲兒童則因安全性及疫苗保護效益方面數據尚不足，目前依然暫緩接種。

有關莫德納疫苗用於12至17歲青少年的基礎劑接種，指揮中心今宣布同意青少年接種兩劑。根據國外研究及監測數據顯示，延長第二劑接種間隔可能會減少心肌炎發生比率，且不影響抗體及細胞性免疫，因此建議兩劑間隔12週，且不同廠牌之mRNA疫苗可交替使用。

不過，指揮中心暫不建議12至17歲青少年接種追加劑，待更多數據證實安全性及疫苗保護效益後，再行討論。

至於5至11歲兒童是否可接種新冠肺炎疫苗，指揮中心亦認為安全性及疫苗保護效益方面數據尚不足，先暫緩施打計畫。

此外，ACIP也針對Novavax疫苗做討論。根據會議結果，指揮中心指出Novavax疫苗在取得我國EUA後，得使用於18歲以上民眾基礎劑/基礎加強劑及追加劑接種。

時程方面，陳時中表示，後續將根據存量、行政作業，決定何時開放施打，而青少年接種莫德納前，醫護人員須告知保護效益、可能產生的副作用並取得家長同意，經醫師評估後即可接種。