中翻英中國網民烏克蘭仇恨言論也「乳滑」？《環球時報》批「大翻譯運動」係境外勢力策動反華

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）俄羅斯普丁對烏克蘭發動血腥軍事行動月餘，與俄羅斯沆瀣一氣的中國共產黨政府，也進行鋪天蓋地的大內宣，看不下去的網民把中國網路上針對烏克蘭戰爭的冷血言論在「牆外」曝光並翻譯成英文，現在，中國官媒和民族主義評論員指責此舉是「境外勢力」在背後策劃，煽動外國反華情緒。

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美國之音報導，中國當局自俄羅斯入侵烏克蘭以來，一直塑造「中立」形象，不過，在受到嚴控的中國社媒平台上，支持俄羅斯的言論隨處可見。近來有國外推特用戶發起「大翻譯運動」，成立一專屬推特帳號，紛紛把中國社媒（微博、抖音等）平台上與戰爭有關的評論翻譯成英文，真實呈現中國國內輿論傾向。這些評論大多支持俄羅斯入侵、鼓吹戰爭、暴力、以及仇視猶太人等，言論之激進吸引「牆外」目光。

德國之聲亦報導這一行動，指其源於Reddit論壇上已被封禁的中文社群ChongLangTV。

很快注意到這場「大翻譯運動」的中國官媒批評，有心人士刻意選取極端言論，以煽動外國「對華負面情緒」，他們也批評一些報導這些運動的英文媒體成為西方對華的輿論戰工具。

《環球時報》上周連發兩篇文章，指責大翻譯運動是「抹黑中國的惡意言行」，並被「敵對勢力迅速發現和利用，並將之轉化為對華輿論戰、心理戰的素材」。

國際關係和中國問題專家指出，中國在國內的宣傳，才是官方對烏克蘭戰爭的真實看法。

戰爭發生以來，中國共產黨政府也進行鋪天蓋地的大內宣洗白俄羅斯普丁罪行，指普丁軍事行動是「美國和北約國家要負最大責任」且「烏克蘭不需要武器只要睡袋」。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）24日也怒指中國給予俄國政治支持，散播謊言和假消息。