Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

中翻英中國網民烏克蘭仇恨言論也「乳滑」？《環球時報》批「大翻譯運動」係境外勢力策動反華

北大西洋公約組織秘書長24日怒指中國給予俄國政治支持，散播謊言和假消息。

By 台灣英文新聞－編輯
2022/03/24 17:58
（圖片翻攝自大翻譯運動推特帳號，Taiwan News後製）

（圖片翻攝自大翻譯運動推特帳號，Taiwan News後製）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）俄羅斯普丁對烏克蘭發動血腥軍事行動月餘，與俄羅斯沆瀣一氣的中國共產黨政府，也進行鋪天蓋地的大內宣，看不下去的網民把中國網路上針對烏克蘭戰爭的冷血言論在「牆外」曝光並翻譯成英文，現在，中國官媒和民族主義評論員指責此舉是「境外勢力」在背後策劃，煽動外國反華情緒。

閱讀更多：【護俄惡行假新聞充斥】「俄羅斯入侵烏克蘭美國、北約激的？」二點告訴你　錯的多離譜！

美國之音報導，中國當局自俄羅斯入侵烏克蘭以來，一直塑造「中立」形象，不過，在受到嚴控的中國社媒平台上，支持俄羅斯的言論隨處可見。近來有國外推特用戶發起「大翻譯運動」，成立一專屬推特帳號，紛紛把中國社媒（微博、抖音等）平台上與戰爭有關的評論翻譯成英文，真實呈現中國國內輿論傾向。這些評論大多支持俄羅斯入侵、鼓吹戰爭、暴力、以及仇視猶太人等，言論之激進吸引「牆外」目光。

德國之聲亦報導這一行動，指其源於Reddit論壇上已被封禁的中文社群ChongLangTV。

很快注意到這場「大翻譯運動」的中國官媒批評，有心人士刻意選取極端言論，以煽動外國「對華負面情緒」，他們也批評一些報導這些運動的英文媒體成為西方對華的輿論戰工具。

《環球時報》上周連發兩篇文章，指責大翻譯運動是「抹黑中國的惡意言行」，並被「敵對勢力迅速發現和利用，並將之轉化為對華輿論戰、心理戰的素材」。

國際關係和中國問題專家指出，中國在國內的宣傳，才是官方對烏克蘭戰爭的真實看法。

戰爭發生以來，中國共產黨政府也進行鋪天蓋地的大內宣洗白俄羅斯普丁罪行，指普丁軍事行動是「美國和北約國家要負最大責任」且「烏克蘭不需要武器只要睡袋」。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）24日也怒指中國給予俄國政治支持，散播謊言和假消息。
環球時報
大內宣
輿論戰
烏克蘭

相關新聞

【俄烏戰況第28日】十萬人慘困馬立波 俄在烏國西南部尋求推進
【俄烏戰況第28日】十萬人慘困馬立波 俄在烏國西南部尋求推進
2022/03/23 21:02
俄羅斯被逐出Ｇ20? 俄駐印尼大使：普丁計劃參加G20峰會
俄羅斯被逐出Ｇ20? 俄駐印尼大使：普丁計劃參加G20峰會
2022/03/23 16:58
台灣善款、物資送抵斯洛伐克 難民機構稱及時雨
台灣善款、物資送抵斯洛伐克 難民機構稱及時雨
2022/03/23 13:57
【烏俄戰況】升級核戰？克里姆林宮：生存受威脅就會　烏總統盼快和談
【烏俄戰況】升級核戰？克里姆林宮：生存受威脅就會　烏總統盼快和談
2022/03/23 11:22
蔡英文、安倍首度視訊 對談近半小時
蔡英文、安倍首度視訊 對談近半小時
2022/03/22 21:02

更新時間 : 2022-03-24 18:30 GMT+08:00

最受歡迎

最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
更新【國家級警報】台灣3/23清晨連六震! 最強規模6.6　花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮!
更新【國家級警報】台灣3/23清晨連六震! 最強規模6.6　花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮!
台灣地震規模6.6威力有多大？專家示警規模8巨震將到　台北盆地「雙重共振」災害加劇
台灣地震規模6.6威力有多大？專家示警規模8巨震將到　台北盆地「雙重共振」災害加劇
板烤雞腿堡回來了！台灣麥當勞新增4產品 8品項即起停售
板烤雞腿堡回來了！台灣麥當勞新增4產品 8品項即起停售
22日本土足跡一次看！北市護理師、雲林、嘉義喜宴群聚 共60餘處足跡曝光
22日本土足跡一次看！北市護理師、雲林、嘉義喜宴群聚 共60餘處足跡曝光
【大學繁星推薦放榜】台灣25校招滿、78系無人錄取•錄取率61.81%　缺額919個•創近7年新低
【大學繁星推薦放榜】台灣25校招滿、78系無人錄取•錄取率61.81%　缺額919個•創近7年新低
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
2022年淡水天元宮吉野櫻盛開5成 落英繽紛遊客驚艷
2022年淡水天元宮吉野櫻盛開5成 落英繽紛遊客驚艷
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看