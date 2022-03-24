公私協力培養小小理財家 新北5所國小獲理財金牌學校認證

新北市教育局今(24)日於市府舉辦「CHA- CHING兒童理財教育計畫金牌學校認證儀式」，本計畫自201 9年起與瀚亞投資、保誠人壽及未來親子學習平臺合作， 以三年為期，迄今已完成第一批種子學校培訓，包含頂埔、安和、 廣福、積穗及秀峰國小等5校獲頒為金牌學校， 新北市並成為該計畫第一個示範城市。

教育局長張明文表示，「理財素養」 在人的一生中扮演重要的角色， 如何從小培養孩子具備正確的金錢價值觀， 能夠運用金錢做出正確的事情，並且具備投資理財的技能， 甚至在有能力時可幫助他人等，都是重要的教育任務。 當孩子具備了好的理財觀念、技能，未來才能獨立生活。 期待本案持續推廣，讓理財教育種子遍布全市。

「CHA-CHING兒童理財教育計畫」起源於保誠集團 針對全亞洲所做的一項大型研究。從7個國家、超過3,500位家 長調查結果顯示，95%家長認為孩子應學習理財觀念並具備理財技 能，但僅有13%父母認為他們的子女目前具有理財能力。 為了強化孩子的理財教育，特別結合專家設計這套適合7-12歲兒 童的國際理財教材，透過舉辦親子理財營隊、推出知識讀本等， 將教材在地化，並首度於新北市進行試辦。

該計畫以三年為期，第一年舉辦教師研習，提供教材、 教具，讓老師輕鬆好上手，並進行「採購小幫手挑戰賽」、「 小小慈善家與柑仔店消費」等趣味課程， 用情境式教學培養孩子理財素養。 第二年舉辦教學分享會及成果徵選，讓老師分享交流教學經驗， 並透過教學週的理財特色課程，讓孩子輕鬆學。 最後一年則舉辦學生校園競賽，展現孩子學習成果。 完成計畫的學校，則授予理財教育金牌學校認證。

秀峰國小洪毓珊老師透過賣場廣告型錄實做，賦予採購任務， 讓學生經由討論，以有限的金額採購合適的物品， 藉此釐清孩子們想要與需要的概念； 積穗國小蔡明潔老師藉由桌遊操作， 讓學生在遊戲中習得財務運用的方法，建立正確的金錢觀。

秀峰國小唐維澤同學表示，在理財教育中， 學到了從收入中先儲蓄再運用支出，才能有效累積財富； 安和國小駱禹希同學原本對理財沒有概念，透過老師教學， 學會區分消費的優先順序，認為理財觀念運用在生活中非常有幫助。

教育局表示， CHA-CHING兒童理財教育計畫在新北市已開 花結果，培育出第一批金牌學校，2020年及2021年亦陸續加 入10校新血，共同為兒童理財教育努力， 期待透過金牌學校的經驗，在新北市學校中繼續發芽茁壯， 讓更多學校的師生都能接觸理財，繼續為臺灣兒童理財教育扎根， 推廣正確的金錢觀。

照片來源：新北市政府教育局提供

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照片來源：新北市政府教育局提供

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