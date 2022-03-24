2022智慧城市展高雄展區初登場！中華電信：數位創新視界擘造智慧港灣城市

中華電信自3月22日(二) 起於「2022智慧城市展」台北南港展覽館2館展出多項創新智慧 應用，廣獲產官學各界熱烈回響。今(24)日特別於高雄展覽館同 步登場。中華電信以「數位創新視界擘造智慧新城市」為主軸， 於高雄展區打造6項智慧應用展項，呈現中華電信5G垂直整合數位 服務及各式落地應用之豐碩成果， 希冀持續與高雄市一同打造智慧城市港灣。

中華電信謝繼茂董事長表示， 今日特別出席參加首次於高雄展出之智慧城市展，展現對高雄推動5 G AIoT的最大支持，並期盼與高雄市繼續共同擘造智慧港灣城市， 永續共榮，邁向國際。

中華電信與高雄市政府合作發展數位城市治理， 並同時推展企業智慧應用落地與國際輸出發展， 讓高雄市成為智慧城市輸出的南向基地。此外， 中華電信針對地方政府、公共部門，以及企業客戶，聚焦於5G、A IoT、雲端、IDC、資安等創新數位應用， 提昇政府機構及企業客戶價值，促進百業升級， 並向海外拓展全球數位商機。 中華電信今日也在大會開幕暨頒獎典禮中，以在泰國落地應用之「5 G企業專網及智慧系統整合輸出方案」，獲頒「2022智慧城市系 統整合輸出獎」，顯示出中華電信和高雄市政府有志一同， 不僅共同打造國內產業數位創新， 也致力於成為全球智慧城市解決方案的重要夥伴。

中華電信在高雄展出6大展項：「AI智慧辨識： 科技執法及智慧港灣」、「無人機智慧巡檢」、「企業專網-5G智 慧無人搬運車創新雲端服務」、「智慧照護」、「AR互動體驗」， 及「智慧運籌管理」。

其中，中華電信與高雄市政府交通局攜手合作「AI智慧辨識： 科技執法」，於市區違規熱區進行「 用路人危險行為監控與語音警示系統」試辦計畫，運用高準確的AI 智慧影像辨識及最新雲端科技，大幅減少近3成路口違規及車禍傷亡 人數，已成功達成提升用路人交通安全， 與實現以智慧科技建構路口安全多元防護機制之目標，提供更安全、 友善的港都交通環境。

中華電信整合智慧港灣應用達成國際港自由貿易港區人、車、 貨出入之電子化管理，利用自主開發AI影像辨識技術，推動AI自 動化門哨、自動化櫃場及車流分析，守護港灣作業安全， 提升港區作業效率。疫情爆發時，中華電信更整合貨櫃預報APP提 供司機疫調資訊上載，並結合自動化門哨人員管制功能， 阻絕港區疫情擴散，充分擔當起國際商港邊境防疫的角色。

另展區中還有一展示亮點「無人機智慧巡檢」， 呈現出無人機精準執行空中勘查及滅火作業，提高救災應變效率。 而交通部5G智慧海港無人載具應用及UTM服務功能驗證計畫內容 ，也於此次「臺灣港務公司攤位」展示， 現場將以中華電信於基隆港場域為示範，透過5G企業專網，以5G 控制無人機、無人船、海事機器人進行空域及海域之AI智慧巡檢服 務。

沿續台北展區的好評，中華電信在高雄展區呈現智能應用之成果， 北南聯袂展出，同步擘造全台智慧新城市！歡迎各界親臨高雄展區， 體驗各項數位垂直應用的港都智慧生活圈。 身為國內電信產業領導者，誠如中華電信董事長謝繼茂强調：「 邁向數位轉型升級更是中華電信的社會責任」， 中華電信將持續廣結盟與台灣各產業攜手合作， 引領台灣邁入智慧連結的創新未來，齊力前進全球市場， 並迎向智慧城市新未來。

照片由中華電信提供