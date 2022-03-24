臺灣企銀挺中小企業抗疫　獲信保基金7大獎居冠

臺灣企銀長期支持中小企業發展， 耕耘成果受經濟部及行政院國家發展基金管理會肯定，於3月23日 「2022中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒 獎典禮」獲頒「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「 促進政策推動獎」、「紓困振興獎」、「送保案件催收績效優良獎」 、「協處企業獎」、「新創事業紓困融資加碼方案績優授信銀行」 及「擔任新創事業紓困融資方案經理銀行」共7大獎項， 獲獎數量居金融機構之冠，且已連續多年皆獲得表揚， 中小企業專業銀行形象深植人心。

臺灣企銀表示，該行長期與信保基金合作， 善用信用保證機制力促中小企業取得融資， 共同深耕中小企業金融服務，截至今(111)年2月底送保餘額1 ,976.27億元，貢獻度為全體金融機構第一(佔14.37% )。紓困貸款推動期間，臺灣企銀亦積極配合政府政策， 擔任經濟部、文化部、衛福部、 教育部紓困方案及國發基金新創事業紓困加碼方案之經理銀行， 協助該等部會紓困貸款業務推行， 為受疫情影響的中小企業挹注資金活水， 扶持中小企業蓄積抗疫實力， 臺灣企銀並以打造該行為全國中小企業首選銀行為目標，持續推動「 投資臺灣三大方案」、「青年創業及啟動金貸款」等貸款專案， 並以客戶需求為導向，提供多元的金融服務。

除了對中小企業的扶植協助外，身為ESG金融國家隊一員， 臺灣企銀亦積極響應環境友善與節能減碳理念， 戮力推動綠色金融相關貸款，鼓勵一般企業或工廠轉型，提供支持E SG理念之企業購置再生能源、防治污染、節能等設備所需資金，該 行亦推出「ESG永續發展貸款優惠措施」，提供融資優惠條件， 鼓勵企業戶重視永續發展，善盡企業社會責任，以最直接的行動落實 ESG理念推動。