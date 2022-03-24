資產品質歷年最佳 臺灣企銀獲利成長可期

臺灣企銀今(24)日舉行線上法人說明會， 由林昌育副總經理主持，公布2021年第四季營運概況。 該行表示，近期雖受到俄烏戰爭影響，股市震盪幅度擴大，受惠於美國聯準會升息議題及該行去年獲利能力與資產品質顯著提 升，該行股票獲得市場買盤支撐，使股價表現相對穩健。該行202 1年稅前淨利58.02億元，較前年同期成長7.74%， 且資產品質持續優化，去年12月逾期放款比率0.28%、 備抵呆帳覆蓋率422.69%，至今(2022)年2月逾期放款 比率降至0.20%、備抵呆帳覆蓋率提升至615.67%， 數據為歷年最佳。

臺灣企銀分析，去年積極推展放款業務，2021年放款平均餘額1 2,399.86億元，較前年同期11,684.59億元成長6 .12%，今年預估也能有相當幅度的成長， 同時在資產品質持續改善下，每月提存備抵呆帳金額大幅減少， 截至今年2月底信用成本0.11%，較去年年底0.42%大幅減 少0.31%，獲利能力將逐漸顯現， 且受惠今年開始進入升息循環，利差有望擴大， 估計將帶動該行獲利進一步提升。

林昌育副總經理強調，今年重點策略仍在提升中小企業放款規模， 持續強化舊戶維繫及新戶開發，除鞏固中長期放款強項業務外， 並擴大中小企業客群短期需求如週轉金放款、 短期貿易融資及自償性貸款等，提高客戶黏著度， 並以中小企業利基客群為中心，橫向拓展其關聯客群、 加強整合行銷，提供多元商品線及金融服務等，滿足客戶需求， 藉此擴大業務規模及增加多元獲利管道，發揮營運綜效。

臺灣企銀表示，為協助疫情後的台灣經濟復甦及產業振興， 該行創投子公司持續尋找有潛力的中小企業， 協助其取得轉型升級或創新發展所需資金， 去年為增強創投及募集基金之業務，該行「 臺企銀管理顧問股份有限公司」於第四季正式揭牌開業， 挹注投資動能以協助台灣經濟永續成長。

近年永續發展議題持續發酵，臺灣企銀除持續強化氣候相關財務揭露 (TCFD)及規劃導入永續會計準則(SASB)， 增加報告書的非財務資訊揭露外， 也將強化各功能性委員會的職能及運作，提升永續治理， 期望透過適當管理ESG及氣候變遷議題所帶來之風險， 化風險為轉機，並將ESG的精神與核心業務結合， 創造該行永續經營價值。