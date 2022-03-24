【十年磨一劍】俄烏大戰一個月 烏克蘭空軍依舊挺立 怎麼辦到的？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一個月了，俄國還是沒能拿下烏克蘭。這場戰役，重新定義了以寡擊眾一詞。烏克蘭空軍尤其令人刮目相看，從兵力到軍備，無一能與俄軍抗衡，然而烏國戰機依舊能升空作戰，不讓俄國制霸天際，究竟有何依仗？

一名化名Andriy的烏克蘭飛官向CNN透露，他的任務主要是在空中交戰，並攔截來襲飛彈。至今俄國仍未制空權的原因，很大部分得歸功於烏克蘭的巧妙戰術運用。在雙方軍力懸殊的情況下，烏軍有時得冒著極大風險禦敵。

Andriy不願說明太多細節，但美國與北約提供的協同作戰訓練，在本次空戰扮演了極吃重角色。數年前的「晴空」（Clear Sky）軍演，烏國空軍得以與F-15、F-16戰機並肩作戰，從中習得嚇阻敵機的要領，如今全派上用場。

此外，各國傾力軍援，提供各式中程、近程防空武器，讓烏軍士氣大振。美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，烏國空中戰場仍激烈，烏國空軍編組、防空資源的利用都相當聰明，讓俄軍討不到便宜。截至22日，烏國國防部稱，已擊落逾百架俄國戰機、123架直升機。

烏克蘭空軍發言人Yuriy Ignat表示，這場仗其實已準備了八年。自2014年春天，烏克蘭領土克里米亞遭俄國強奪後，該國即開始備戰，這也是為何俄軍眼看情勢不利，便改採空中「恐怖攻擊」策略。「他們投下重達500至1,000公斤的炸彈，轟炸有著老弱婦孺的民宅、醫院，犯下人道罪行。」

除了等待更多軍援，Andriy提到，烏國空軍比俄軍更勝一籌的，是鬥志，是無法摧毀的士氣，而這正是俄軍所欠缺的，「不少俄國飛行員都拒絕上戰場，因為他們怕了。」

烏克蘭國防部日前在社群媒體公布了一張傳說中「一人滅十機」的「基輔幽靈」（Ghost of Kyiv）照片，寫著「哈囉，俄國的壞蛋，我來取你的靈魂了！」姑且不論這英雄故事的真偽，卻忠實呈現了烏軍奮勇抗敵的形象。

不過，儘管烏克蘭空軍能撐到今日，軍力差異仍是事實。其飛行員往往需要以一擋百，有時兩人就得對上十架敵機。「沒有人不怕死，但要死得有尊嚴。這是我們的國土，我們會戰到最後一刻。」

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