台灣3/24新增139確定病例　含15例本土124境外移入　陳時中：今年是否解封仍難預測

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增139例COVID-19確定病例，分別為15例本土個案及124例境外移入(88例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

今天記者會上有記者問到: 台灣今年解封是否完全不可能。對此指揮官陳時中回應, 解封是最終一定要走的路, 是否在今年就解封很難預測。

他提到解封須顧及生理和心理兩個層面的問題, 生理方面須極力避免解封為社會帶來的傷害, 簡言之生理層面必須守住社區。

至於心理層面則是, 目前一有重大群聚案例或破口, 都會造成防疫壓力。希望在社會有共識的情況下, 研議解封的問題。

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、9例女性，年齡介於10多歲至80多歲。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為59例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(49例)、印尼(9例)、韓國(6例)、香港(5例)、泰國(4例)、緬甸(3例)、馬來西亞、法國、菲律賓及美國(各2例)、德國、柬埔寨、英國、日本、澳大利亞、馬爾他及義大利(各1例)移入，另33例調查中。入境日介於今(2022)年2月20日至3月23日。



指揮中心統計，截至目前國內累計22,327例確診，分別為6,738例境外移入，15,535例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。