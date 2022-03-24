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【烏俄「網路戰」戰況】「匿名者」神侵入俄羅斯印表機　隔空發「反戰傳單」

匿名者團隊同步在俄羅斯央行駭進逾3萬5千份檔案及秘密協議，也將在48小時內陸續公布；聲明指下個目標是一些俄羅斯基礎建設。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/24 14:21
圖為匿名者公布駭進俄羅斯政府機構印表機準備列印傳單的畫面（圖片翻攝至<a href="https://twitter.com/Depaix...

圖為匿名者公布駭進俄羅斯政府機構印表機準備列印傳單的畫面（圖片翻攝至圖為匿名者公布駭進俄羅斯政府機構印表機準備列印傳單的畫面（圖片翻攝至Anonymous推特）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動血腥軍事行動引起全球民主國家陣營憤慨，除了政府間的制裁行動，全球最大駭客組織「匿名者（Anonymous）」也成功「攻進」俄羅斯境內重要機構的印表機，列印「反戰訊息」進行另類隔空反戰宣傳。

匿名者周三（23日）推文宣布，一場由15名駭客組成的聯合行動中，已成功駭進俄羅斯境內安全設定較弱的印表機，二小時內讓156台印表機列印出「反戰訊息」，突破俄羅斯政府鋪天蓋地大內宣，讓俄羅斯人知道「外界真實情況」。預計有超過四萬份俄語「反戰訊息」送達俄羅斯政府機構員工及民眾手上。

這回匿名者團隊也成功駭進俄羅斯央行和退休基金的印表機，團隊同步在俄羅斯央行駭進逾3萬5千份檔案及秘密協議，也將在48小時內陸續公布；聲明指下個目標是一些俄羅斯基礎建設。

透過Google翻譯結果，「傳單」上訊息包括：「普丁殺害數千名烏克蘭人，俄羅斯人必須知道普丁的恐怖暴行。」

「我們抗議普丁的非法戰爭，散佈給你們知道他的謊言，起身捍衛你們的傳統與榮耀，推倒貪腐普丁政權，他們偷走你們的納稅錢。」

早在三月初，匿名者就駭進幾個俄羅斯直播和電視新聞頻道，播送俄軍軍事入侵烏克蘭的暴行。這些被駭的頻道包括：俄版Netflix的Wink 和Ivi，電視新聞台Russia 24、Channel One、Moscow 24。
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烏克蘭
俄羅斯
普丁
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大內宣

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