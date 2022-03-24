【烏俄「網路戰」戰況】「匿名者」神侵入俄羅斯印表機　隔空發「反戰傳單」

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動血腥軍事行動引起全球民主國家陣營憤慨，除了政府間的制裁行動，全球最大駭客組織「匿名者（Anonymous）」也成功「攻進」俄羅斯境內重要機構的印表機，列印「反戰訊息」進行另類隔空反戰宣傳。

匿名者周三（23日）推文宣布，一場由15名駭客組成的聯合行動中，已成功駭進俄羅斯境內安全設定較弱的印表機，二小時內讓156台印表機列印出「反戰訊息」，突破俄羅斯政府鋪天蓋地大內宣，讓俄羅斯人知道「外界真實情況」。預計有超過四萬份俄語「反戰訊息」送達俄羅斯政府機構員工及民眾手上。

這回匿名者團隊也成功駭進俄羅斯央行和退休基金的印表機，團隊同步在俄羅斯央行駭進逾3萬5千份檔案及秘密協議，也將在48小時內陸續公布；聲明指下個目標是一些俄羅斯基礎建設。

透過Google翻譯結果，「傳單」上訊息包括：「普丁殺害數千名烏克蘭人，俄羅斯人必須知道普丁的恐怖暴行。」

「我們抗議普丁的非法戰爭，散佈給你們知道他的謊言，起身捍衛你們的傳統與榮耀，推倒貪腐普丁政權，他們偷走你們的納稅錢。」

早在三月初，匿名者就駭進幾個俄羅斯直播和電視新聞頻道，播送俄軍軍事入侵烏克蘭的暴行。這些被駭的頻道包括：俄版Netflix的Wink 和Ivi，電視新聞台Russia 24、Channel One、Moscow 24。