【烏俄「網路戰」戰況】「匿名者」神侵入俄羅斯印表機　隔空發「反戰傳單」

(台灣英文新聞/楊琇羽 綜合外電報導)俄羅斯對烏克蘭發動血腥軍事行動引起全球民主國家陣營憤慨,除了政府間的制裁行動,全球最大駭客組織「匿名者(Anonymous)」也成功「攻進」俄羅斯境內重要機構的印表機,列印「反戰訊息」進行另類隔空反戰宣傳。

匿名者周三(23日)推文宣布,一場由15名駭客組成的聯合行動中,已成功駭進俄羅斯境內安全設定較弱的印表機,二小時內讓156台印表機列印出「反戰訊息」,突破俄羅斯政府鋪天蓋地大內宣,讓俄羅斯人知道「外界真實情況」。預計有超過四萬份俄語「反戰訊息」送達俄羅斯政府機構員工及民眾手上。

這回匿名者團隊也成功駭進俄羅斯央行和退休基金的印表機,團隊同步在俄羅斯央行駭進逾3萬5千份檔案及秘密協議,也將在48小時內陸續公布;聲明指下個目標是一些俄羅斯基礎建設。

