〈時評〉徵兵？兵役延長？「募兵」才是改革重點!

俄烏戰事仍在持續進行，雙方兵力也受到檢視，讓我國兵役役期是否延長的爭議，再度浮上檯面，但要不要拉長役男的軍事訓練時間，重點仍是要強化志願役士官兵的召募，才能培養專業化的軍事部隊。
台灣早期的義務役役男，都必須當兵二、三年，由於不少人認為這會打斷青年學子的生涯規畫，加上政府要發展更專業化國軍部隊，希望增加募兵的員額，因此，義務役役男的役期在2007年縮短為1年2個月，2009年將又縮短至1年，到了2013年，役男只剩下要接受為期4個月的軍事訓練。
根據原本計畫內容，希望透過募兵來彌補國軍戰力的缺口，所以這幾年志願役士官兵的福利不斷調整，但始終沒有達到募兵的目標。就連美國都曾數度關切台灣兵源不足的問題，要台灣認真思考是否恢復募兵。
尤其是，這一陣子俄烏開戰，台海關係立刻被拿出來重新檢視，面對中共始終不放棄武力犯台，台灣必須要有足夠的戰力承受共軍來襲，除了自我防衛的武器外，兵源和人員訓練也是重點，使得役期延長的議題又被熱烈討論。
目前雖未拍板定案，但包括國防部在內，都傾向拉長役男軍事訓練的時間，看到俄烏戰爭的情況，多數年輕人也沒有持強烈的反對意見，役男不是不願服兵役，而是擔心對生涯規畫產生影響，所以政府必須替年輕人解決這個問題。
其次，即便兵役再如何延長，只要在徵兵的前提下，役男都會認為這只是短暫的軍旅生涯，並不會真正投入部隊，要建立現代化、專業化的部隊，仍需靠募兵來達成。
因為現代戰事都是偏向不對稱的戰爭，包括武器的操控、任務的種類，都必須靠有經驗的軍士官來完成，而唯有募兵制才能讓訓練成果慢慢累積，也讓戰時得已發揮最大戰力。
另一方面，從募兵再到徵兵，有人會批評是走回頭路，甚至是影響到民進黨的青年選票，所以執政黨就算看到問題，也不敢大刀改革兵役制度。拉長役期或許會造成一些人不滿，但只要合情合理，就算是犧牲部分選票，也必須努力去完成。