〈時評〉徵兵？兵役延長？「募兵」才是改革重點!

為期14天的首梯新制教召3月18日順利落幕，受召人員解召離營，下午4時統一搭軍車從桃園蘆竹營區離開。中央社 為期14天的首梯新制教召3月18日順利落幕，受召人員解召離營，下午4時統一搭軍車從桃園蘆竹營區離開。中央社

俄烏戰事仍在持續進行，雙方兵力也受到檢視， 讓我國兵役役期是否延長的爭議，再度浮上檯面， 但要不要拉長役男的軍事訓練時間， 重點仍是要強化志願役士官兵的召募，才能培養專業化的軍事部隊。

台灣早期的義務役役男，都必須當兵二、三年， 由於不少人認為這會打斷青年學子的生涯規畫， 加上政府要發展更專業化國軍部隊，希望增加募兵的員額，因此， 義務役役男的役期在2007年縮短為1年2個月，2009年將又 縮短至1年，到了2013年，役男只剩下要接受為期4個月的軍事 訓練。

根據原本計畫內容，希望透過募兵來彌補國軍戰力的缺口， 所以這幾年志願役士官兵的福利不斷調整， 但始終沒有達到募兵的目標。 就連美國都曾數度關切台灣兵源不足的問題， 要台灣認真思考是否恢復募兵。

尤其是，這一陣子俄烏開戰，台海關係立刻被拿出來重新檢視， 面對中共始終不放棄武力犯台， 台灣必須要有足夠的戰力承受共軍來襲，除了自我防衛的武器外， 兵源和人員訓練也是重點，使得役期延長的議題又被熱烈討論。

目前雖未拍板定案，但包括國防部在內， 都傾向拉長役男軍事訓練的時間，看到俄烏戰爭的情況， 多數年輕人也沒有持強烈的反對意見，役男不是不願服兵役， 而是擔心對生涯規畫產生影響， 所以政府必須替年輕人解決這個問題。

其次，即便兵役再如何延長，只要在徵兵的前提下， 役男都會認為這只是短暫的軍旅生涯，並不會真正投入部隊， 要建立現代化、專業化的部隊，仍需靠募兵來達成。

因為現代戰事都是偏向不對稱的戰爭，包括武器的操控、 任務的種類，都必須靠有經驗的軍士官來完成， 而唯有募兵制才能讓訓練成果慢慢累積， 也讓戰時得已發揮最大戰力。

另一方面，從募兵再到徵兵，有人會批評是走回頭路， 甚至是影響到民進黨的青年選票，所以執政黨就算看到問題， 也不敢大刀改革兵役制度。拉長役期或許會造成一些人不滿， 但只要合情合理，就算是犧牲部分選票，也必須努力去完成。