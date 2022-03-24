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不滿制裁 俄國普丁出招反制：想要天然氣，拿盧布來買

普丁此舉意在救盧布匯率，衝擊難料

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/24 11:36
烏克蘭城市利維夫槍枝商店嘲弄普丁的海報（圖／美聯社）

烏克蘭城市利維夫槍枝商店嘲弄普丁的海報（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯侵略烏克蘭，招致鋪天蓋地的全球制裁，更使盧布重貶，一蹶不振。手裡握有能源籌碼的俄國總統普丁（Vladimir Putin），竟兵行險招，打算讓天然氣改以盧布計價，消息一出，歐洲能源市場又亂了套。

根據路透，普丁23日公開表示，對於「不友善國家」，俄國會持續供應天然氣，量不變，惟付款方式將從歐元改為盧布。在他指示下，俄國央行與相關單位有一週的時間可做出相關安排，俄羅斯天然氣巨頭Gazprom的合約也必須做出相應調整。

普丁的訊息很清楚－想要我的天然氣，就拿盧布來買。目前尚不知此一單方面毀約行徑能否得逞，但顯然已成功擾亂匯市與天然氣市場。盧布兌美元匯率一度回彈至三周以來高點，來到97.1盧布兌1美元，但若與2月24日開戰日相較，仍貶值了22%。此一消息亦使部分歐洲躉售天然氣價格飆漲了30%。

歐洲國家氣得跳腳，德國、波蘭稱普丁毀約，不過波蘭今年底與Gazprom合約到期後，本就無意續約。各大銀行也不太可能願意以俄國資產交易，使此一改變更添複雜度。美國與盟友將就此事商議，各自做出行動，美方則已禁止俄國能源進口。

Gazprom與歐洲等國的天然氣交易，58%是以歐元計價，美元約佔總銷售額39%，英鎊為3%。歐洲天然氣四成來自俄國，歐盟今年自俄國進口天然氣的金額，每日在2億與8億歐元間波動。歐盟已計劃削減對俄天然氣依賴，今年砍2/3，目標2030年全面斷開連結。

對俄祭出制裁的國家，已被莫斯科列為不友善國家，任何欲與這些國家有商務往來的公司人士，皆須取得政府核可。不友善名單包括美國、歐盟成員國、英國、日本、加拿大、挪威、新加坡、南韓、瑞士、烏克蘭，以及台灣。
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