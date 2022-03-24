【烏俄戰況】北約峰會在即　烏克蘭軍拿回基輔部份地區、英將供6千飛彈

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）23日在基輔一處公園舉行記者會，表示已拿回市郊一些俄軍占領的地區，並指該市已有264名... 基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）23日在基輔一處公園舉行記者會，表示已拿回市郊一些俄軍占領的地區，並指該市已有264名平民死於俄軍轟炸。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）俄羅斯向烏克蘭發動戰爭周四（24日）進入第29天，歐美民主陣營國家持續對在前線抗戰的烏克蘭軍提供奧援，包括英國即將提供烏克蘭6000顆新型防禦飛彈；同一時間，烏軍在首都基輔已成功擊退俄軍拿回部份占領區。

烏軍拿回基輔多處遭俄占領地區

俄軍2月24日發動奇襲並迅速攻進烏克蘭首都基輔近郊城鎮。路透社報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）23日表示已拿回市郊一些俄軍占領的地區，「誓死守護市內的每棟建築，不會投降」。同一時間，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）又回到基輔街頭日更他的視頻。

周四北約峰會舉行前十個小時，澤倫斯基周三在街頭透過視頻，呼籲聯盟提供更多有力支援及保證，助他們抵抗俄軍攻勢，讓入侵者離開他們的土地。另外，澤倫斯基也持續喊話關閉領空、即早取得先進飛彈防禦武器、以及坦克對抗俄軍地面攻勢。

澤倫斯基預計也會在峰會上進行視訊演說。

《經濟學人》批失信於烏 強生終於動起來？

英烏友好關係不敵戰後現實？經濟學人在近期評論中批判強生的援烏政策，像是給足烏克蘭難民入境軟釘子，「無情又虛假」令人失望。外媒報導，英國首相強生（Boris Johnson）周四將於北大西洋公約組織會議上宣布援烏措施，協助強化烏克蘭空中防禦能力。此外，英國也會和同盟合作，加強其它對烏軍事與經濟上的後援，包括撥款2千5百萬英鎊用於烏軍後援，以及另撥付410萬英鎊用於BBC新聞團隊擴大烏語及俄語戰爭報導，以對抗俄羅斯鋪天蓋地的假訊息戰。

大內宣要徹底！俄羅斯築牆擋Google News境內服務

在中國再熟悉也不過的網路長城，俄羅斯也蓋起來了。開戰以來，俄國陸續封殺國外社交媒體平台並於上周達到高峰，俄羅斯法院更將臉書和IG列為「極端主義組織」。俄版臉書VK、俄版YT「RuTube」、俄版抖音Yappy趁勢坐大進行大內宣。除了社交媒體平台，俄國控制言論之手也伸向谷歌的Google News服務，以「放任俄羅斯在烏克蘭軍事行動假訊息」為理由，阻擋境內部份地區民眾無法進入Google News的網站及app，而谷歌隨後也證實服務遭到限制。

法國兩大銀行終止在俄羅斯的服務

CNN報導，法國兩大銀行－法國巴黎銀行（BNP Paribas）和法國農業信貸銀行（Crédit Agricole）將結束在俄羅斯的所有業務，成為歐美對俄經濟制裁下最新一批撤出的國際銀行。

日前已宣布於俄不再提供融資業務的法國巴黎銀行，周二更表示已告知在俄國的企業客戶3月之後也一併停止處理其它交易。

在俄羅斯及烏克蘭暴險金額高達64億歐元的法國農業信貸銀行，此前已暫停對俄羅斯企業的融資業務，本周則更進一步通知國際企業客戶，不再提供俄羅斯其它金融服務。