【俄烏戰況第28日】十萬人慘困馬立波 俄在烏國西南部尋求推進

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄烏戰爭進入第28天，為建立起連結克里米亞半島及烏東親俄地區的「陸橋」，切斷黑海沿岸的外來補給，俄軍對馬立波市進行無情轟炸，十萬人坐困城中，處境堪慮。俄方仍持續在烏國西南方尋求推進，西方陣營則預計在周四推出新一波制裁。

《路透社》報導，俄烏戰爭至今已4星期，烏克蘭4400萬人口近四分之一逃離家園，然烏克蘭頑強抵抗，俄國未能攻佔烏國任一主要城市，閃電戰打成牛步戰。

東南方海口城市馬立波（Mariupol）因其戰略位置，遭俄軍慘忍圍攻，衛星影像顯示，曾擁有40萬人口的城市如今成斷垣殘壁，歐洲數一數二的大型煉鋼廠Azovstal也嚴重受損。該市已有逾2千平民死於戰火，而俄國所承諾的「人道走廊」卻時時跳票，近10萬人受困城中，遭受停水、斷電、缺糧之苦以及死亡的恐懼。

報導指出，一個多星期來，沒有任何報導自馬立波內部遞出。烏克蘭官員表示，俄國轟炸作為防空洞的劇院與學校，導致數百人遭活埋。俄國則否認將上述建築作為攻擊標的。

美國總統拜登將於週三（23）日抵達布魯塞爾，與北約及歐洲領袖見面，預計週四將會對俄國祭出新的制裁，據悉制裁對象將包含俄國國會議員。週五拜登將與波蘭總統會晤，該國收留了絕大多數的烏克蘭難民，並成為西方陣營向烏國供應武器的主要通道。

俄烏雙方的談判仍在進行中，烏國總統咨倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，這相當困難，有時更是對抗性的，「但我們正一步步向前邁進。」

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也表示會談困難重重，稱烏豐「不斷改變主意，並從自己的提議中退縮。」

波蘭提議向烏國派遣北約維和部隊，遭德國、荷蘭、盧森堡等國反對，美國也表態不派軍，拉夫羅夫仍表示此舉可能導致與西方的戰爭。

儘管俄方迄今在烏國戰場上蒙受巨大損失，更傳出俄軍死亡人數近萬，俄國仍盼在戰爭中取得進展。尤其是針對烏東地區，莫斯科要求烏國割讓馬里波市給烏東的親俄的分離主義者。

俄國試圖將位於馬力波的軍隊與第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的軍隊聯繫，包抄烏國部隊；在西南部，俄軍正繞過尼古拉耶夫市（Mykolaiv），試圖向烏國最大港口敖德薩（Odesa）推進，北部不軍隊則進入重組階段。

據烏國官員表示，一夜之間尼古拉耶夫市兩名平民死亡，北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）一座橋樑被炸毀，在基輔有兩個區的民宅與一棟購物中心被擊中，至少四人死亡。