歐洲議會外交委員會印太報告挺台 外交部：感謝堅實友誼

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）歐洲議會外交委員會於本（3）月22日以56票贊成、8票反對、12票棄權通過「歐盟與印太地區安全挑戰」報告案，內容多處對台海安全的關切，並支持台灣參與國際組織，外交部發言人歐江安表示喜聞樂見。

歐江安指出， 該報告強調，中國對台灣領土完整構成威脅，不利區域安全與穩定，歐洲議會反對任何脅迫及破壞台海現狀的單邊行動。報告同時歡迎台灣在促進印太區域和平與安全發揮積極作用；台灣是歐盟在印太地區的重要夥伴和民主盟友，因此敦促歐盟與台灣發展全方位的合作，加強雙方在多元議題的交流。報告也重申支持台灣參與國際組織，呼籲歐盟在印太地區應與美國、英國及北大西洋公約組織（NATO）成員國等其他自由民主國家盟友密切合作。



歐江安表示，歐洲議會全會於本（2022）年2月通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）年度執行報告兩項決議案，關切台海安全情勢及中國對台軍事挑釁。時隔一個月歐洲議會外委會再度表決通過「歐盟與印太地區安全挑戰」報告案，除彰顯歐洲議會對中國破壞區域和平穩定的警覺，也再次展現捍衛自由民主共同價值的精神，持續肯定並力挺台灣。對歐洲議會外委會對台灣的堅實友誼，外交部表達誠摯感謝。歐洲議會全會預計於本年5月就該報告案進行表決，外交部將持續追蹤關注進展。



甌江安強調，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續積極與歐盟、歐盟會員國及區域內理念相近夥伴緊密合作，維護台海及印太區域的和平與穩定，共同捍衛共享的民主、自由、法治及人權等普世價值。