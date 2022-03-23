板烤雞腿堡回來了！台灣麥當勞新增4產品 8品項即起停售

麥當勞經典的「板烤鷄腿堡」、「烤汁豬排堡」和「雙倍OREO冰炫風」自3月23日起將限時回歸市場，也將開賣地瓜條。（圖/麥當勞；台灣英文新聞... 麥當勞經典的「板烤鷄腿堡」、「烤汁豬排堡」和「雙倍OREO冰炫風」自3月23日起將限時回歸市場，也將開賣地瓜條。（圖/麥當勞；台灣英文新聞後製）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）還記得麥當勞經典產品「板烤雞腿堡」嗎？這項消失許久對產品終將在3月23日至4月19日回歸上市，還有「烤汁豬排堡」、「雙倍OREO冰炫風」及「金黃地瓜條」，不過有8項產品即日起停售。

根據麥當勞，2018年即停售的「板烤鷄腿堡」終於自今年3月23日起重新上架！另外還有復刻2004年「布穀生菜烤汁豬堡」的「烤汁豬排堡」也同步販售。

小點部分，超受歡迎的「雙倍OREO冰炫風」也是這次重磅回歸的品項，將於3月23日至5月31日期間限量販售。

值得注意的是，麥當勞登台38年來首度開賣「金黃地瓜條」，也讓其成為頂呱呱的競爭對手，引起網路話題不斷。

雖然許多網友對於多年來票選「最想再吃到的漢堡——板烤鷄腿堡」限時回歸感到相當興奮，卻有8樣麥當勞商品默默停售，分別是薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡、法式芥末香鷄堡、四季沙拉（小）、柳橙汁、香草那堤 （冰／熱）、蜂蜜那堤（冰／熱）及焦糖瑪奇朵 （冰／熱），只賣到今天（23日）或售完為止。

售價部分，「板烤鷄腿堡」單點89元，勁脆套餐為157元；「烤汁豬排堡」單點89元，勁脆套餐為157元；「雙倍OREO冰炫風」每杯65元，不過活動期間購買，即可加送「Mini OREO」1包，全台限量50萬包，送完為止；「金黃地瓜條」原價65元，品嚐價58元。

根據麥當勞，這次也推出新的「買A送B的超值優惠」甜心卡，每張39元，有「蜜糖紅Hello Kitty」、「夢幻紫My Melody」、「粉彩藍布丁狗」，以及「湖水綠大耳狗」4種款式，使用期限至2023年3月31日前，可無限次數使用優惠。