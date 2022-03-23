台北喜來登大飯店攜手音樂劇《鐘樓怪人》推一泊一食住宿專案

音樂劇迷引頸期盼！榮登金氏世界紀錄、史上最賣座的音樂劇《鐘樓怪人》今年再度來台，4月8日至17日在台北流行音樂中心演出，台北喜來登與鐘樓怪人主辦單位獨家合作台北場，即日起至4月13日推出一泊一食住宿專案，含「雙人自助早餐」及「音樂劇門票」，每晚4,999元起，外縣市民眾北上看劇，搭乘高鐵入住可享車票8折優惠，不用出國也能觀賞到國際級高水準演出，感受音樂與藝術的洗禮。振興券即將到期，台北喜來登加碼推出「五倍再翻倍」晚鳥優惠，持券不限面額享舒適客房買1晚送1晚，再贈寒舍APP抵用金5,000元，以最實質且便利的方式回饋民眾，搶攻最後一波振興商機。

主辦方指定台北住宿〡雙人一泊一食4,999元起，音樂劇迷絕不容錯過

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》盛大抵台，改編自19世紀文豪雨果之作，1998年法國首演至今已超過五千場次，六度來台亦場場完銷，多次打破開賣票房紀錄。今年3月23日至4月13日台北喜來登與主辦單位合作同步推出「鐘樓怪人・一泊一食」住宿專案，含十二廚豐盛自助早餐與音樂劇門票兩張(價值4,800元以上)，平日每晚4,999元、假日每晚5,899元，另享客房電影無限暢影、館內三溫暖、露天泳池與健身房使用，沉浸經典名劇的魅力，高雄場已全數售罄、台北場完售倒數，提醒劇迷們務必把握難得機會。(上述價格已含15.5%稅金與服務費)

《鐘樓怪人》以15世紀末巴黎聖母院為背景，描述吉普賽女郎艾斯梅拉達，與「副主教─弗侯洛」、「侍衛隊長─菲比斯」、「遊唱詩人─葛林果利」與「鐘樓怪人─科西莫多」間的愛恨情節；動蕩的封建社會中，人物間的對立衝突，突顯良善與醜惡、忠誠與背叛的對比，展現強烈的戲劇張力。台北喜來登副總經理吳芳梅表示，台北喜來登致力於發掘鄰里文化、打造匯聚之所的願景，透過不定期的優質藝文活動合作與推廣，期盼將藝術融入賓客生活之中，打造更超乎期待的飯店住宿體驗。

五倍券晚鳥再翻倍〡住宿買1晚送1晚、再送5000元APP抵用金

五倍券進入最後倒數，台北喜來登搶商機祭出「五倍再翻倍」振興晚鳥優惠，4月1日至29日持不限面額之振興券入住，即可以5,000元的優惠價享「舒適客房買1晚送1晚」，等同每晚只需2,500元，再加贈「寒舍APP住宿抵用金5,000元」以及「十二廚自助早餐買1送1」優惠，可自由使用於下次入住飯店時折抵房費。此外，親子家庭也可享專屬優惠，入住期間享優惠價1,200元(原價1,600元)加購5樓叢林探險家庭暢遊券，草皮影院、球池滑梯、魔術手作課等多款設施讓小朋友開心放電，還有專屬休憩區讓大人們輕鬆在旁享用茶點。

訂房專線： 02 2321 5511訂房中心或至sheratongrandtaipei.com