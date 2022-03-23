王朝大酒店Sunny Buffet 4/1起推出清酒入菜創意料理

以清酒入菜創意料理，發揮出清酒與料理的搭配的無限可能，征服您的味蕾。王朝大酒店Sunny Buffet自助餐廳主廚們依食材特色選擇不同清酒，發揮創意做出20道清酒創意料理與甜點，4月1日起讓饕客們享受自助式清酒創意料理；並特別在4月2日至4月5日連續假期，為小客人們準備了可愛又可口的餐點與甜點，歡樂享受用餐時光！

Sunny Buffet自助餐廳主廚張名傑表示，日本是國人最愛去的旅遊國家，對日式料理與清酒都非常喜愛，為滿足饕客們無法出國享受日式美食心情，經過不斷嘗試，依食材特性、料理方式，搭配芳醇濃郁、清爽酒質的不同日本清酒推出一系列的清酒創意料理。

張名傑主廚特別推薦的必吃的日式酒漬火烤一夜乾，特別選用營養價值極高的食材的鱘龍魚，以清酒醃製低溫風乾入味到製成，整整需要4天，呈現出鱘龍魚最佳的風味，再搭配主廚特製的柚汁醋薑，風味清爽地喚醒您的味蕾。而以清酒取代傳統紹興酒、米酒的清酒醉雞、清酒風味麻油雞湯、蒜蓉清酒蒸海蝦，不同的酒香入菜，同樣令人激賞的好滋味。

特製的清酒香料羊排，特選羊排以蘋果、西洋芹等新鮮蔬果、清酒浸泡6小時入味後，抹上秘製香料、再醃製48小時後烘烤，肉質口感不僅軟嫩還有彈性，酒香中帶著蔬果的天然香氣。而另一道清酒蘸醬松菇菲力，先以清酒嗆鍋帶出獨特酒香後，以照燒醬快速拌炒牛菲力、酥脆炸菇類，口感、滋味俱佳。

一系列清酒入菜的日式風味料理，有清酒燒河豚煲、清酒燒煮花甲味噌湯，暖胃可口的清酒熱湯最適合乍暖還涼的春季時節；日式現做區必嚐酒漬鮭魚卵手卷、酒釀炙燒鮭魚壽司。以清酒取代米酒料理，更加美味的有清酒燒汁玉子蒸、蒲鰻胡麻酒燒蛋豆腐、和風酒燉牛舌、淋上日式清酒大火清蒸美味的紙包新鮮青口與文蛤。

令人不斷想拍照、精緻美味的酒漬櫻花甜筒起司；以和風醋汁結合高級清酒熬煮鮑魚40分鐘後，加入醬汁特製成肉質鮮美Q彈的磯煮鮑魚佐醋凍、散發清香酒氣的清酒柚汁山藥細絲、清酒軟絲佐蝦卵山葵，加入清酒後所激盪出的極佳風味，值得一一品嚐。



甜點區由甜點主廚張程翔帶來多款清酒入味的創意甜點，有晶瑩剔透的清酒荔枝櫻花凍，淡淡的清酒風味中透著櫻花的香氣，讓人微醺的滋味；雪白精巧的清酒粕馬卡龍、口味極佳的抹茶清酒巧克力塔，讓人忍不住一個接一個！還有特製清酒乳酪蛋糕及萊姆清酒蛋糕，同樣讓人驚嘆，美妙的清酒創意甜點！



適逢4月連續假期，4月2日至4月5日Sunny Buffet自助餐廳主廚張名傑與點心房主廚張程翔聯袂為小客人們推出可愛又美味的餐點，有造型精巧的鄂梨起司可樂餅、炸初鹿鮮奶、蕈菇奶油雞肉派、美式炸雞、巧克力馬芬、草莓巧克力塔、榛果布丁、巧克力蛋糕卷等餐點，與大小朋友歡度連續假期！

豐盛的自助餐檯還有現做料理的酒燒干貝鮭魚排、現切牛排區、現做比薩區、墨西哥辣雞翅、鹽烤鮮蝦、生魚片與握壽司的日式餐檯、天使紅蝦、淡菜與鮮蟹等海鮮區、中式美味燒臘區與蒸籠點心區、現煮麵區、甜點與哈根達斯冰淇淋區、新鮮水果、以及多達20多款的咖啡茶飲區，任您品嚐！

現代、時尚的Sunny Buffet自助餐廳，擁有玻璃帷幕自然採光及16層挑高設計，彷彿置身在露天咖啡座，感受白天陽光灑落、夜晚星空燦爛的浪漫。Sunny Buffet自助餐廳創意清酒料理自4月1日起推出，自助午餐平日每位NT$980+10%、自助晚餐平日每位NT$1,080+10%，週五晚餐與週末假日每位NT$1,180+10%。營業時間：週一至週日自助午餐11:30-14:00，自助晚餐18:00-21:30，詳情與訂位請洽02-2719-7199或線上訂位https://pse.is/439gan