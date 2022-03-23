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不一樣的幸福之旅 到JR東日本體驗仙台美食

By 台灣英文新聞
2022/03/23 17:52
不一樣的幸福之旅 到JR東日本體驗仙台美食
不一樣的幸福之旅 到JR東日本體驗仙台美食

JR 東日本集團海外首家頂級飯店品牌-JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei)，位於台北市的絕佳位置，飯店設有288間客房、套房及七間獨具風格的餐廳、烘焙坊、酒吧等。想念出國渡假的精采時光，JR東日本大飯店台北特別推出「浴衣懷石一泊二食住房專案」專案價格12,800元起，入住19坪大的行政套房、享有行政酒廊禮遇、HAYASE懷石料理，入住期間可穿著由飯店為您精心準備的日本浴衣和服，愜意的享受偽出國之旅。

日本浴衣和服如今常見於日本各地祭禮、節日及煙花大會中，展現獨特的典雅及屬於女性的柔美。JR東日本大飯店台北推出的「浴衣懷石一泊二食住房專案」由專人悉心為賓客推薦最適合的浴衣和服樣式及著衣，飯店賓客也可穿著浴衣漫步至HAYASE日本料理享受懷石料理，或在飯店周圍景點拍照留戀，感受偽出國到日本的渡假氛圍，無論是親子旅行、姊妹閨密或是情侶出遊打造專屬的特別回憶。

来自日本仙台、首次進軍台灣的HAYASE懷石料理，在日本東北仙台的大都會飯店已有三十年歷史，位於JR東日本大飯店台北的HAYASE餐廳，設計以城堡小鎮仙台為主題，餐廳入口即可看到特別從日本訂製，與原物同樣尺寸複刻的日本戰國時期武將「伊達 政宗」的盔甲進行裝飾。餐廳內設有懷石料理區、割烹用餐櫃枱、鐵板燒用餐區，此外另有六個分別可容納四名到八名的包廂可供使用。

JR東日本大飯店台北推出的「浴衣懷石一泊二食住房專案」中可享用的懷石料理位於JR東日本大飯店台北B1的HAYASE日本料理餐廳，每月依當季食材更換不同的菜色，選用日本直送來台的漁獲食材和佐料、餐具，搭配台灣在地鮮食，四月份以「花見懷石」為主題，首先呈現的是「發財盛」可享用數種精緻前菜，椀物是香氣十足又口感Q彈的「胡麻豆腐」、造里是以青紫蘇搭配的「薄切濱鯛」、燒物是使用酒粕提味的「鰆魚若草燒」以青椒絲帶出鰆魚的風味、煮物為「鯛魚馬鈴薯」綿密而細緻的口感再搭配櫻花蝦讓鮮味在口中放大、止肴為「鲹魚砧卷」，主廚特別以蘋果片來包覆鲹魚展現出甜、香、鮮的滋味、食事則以宮城名產「鮭魚親子蓋飯」搭配「仙台味噌湯」，最後以季節甜點來呼應整套懷石料理的極致美味，兼具美味與華麗日系質感裝盤的料理，讓饕客品嘗到的不僅是料理而是一道藝術品，好似到了日本東北一般。

JR東日本大飯店「浴衣懷石一泊二食住房專案」優惠價12,800元起，專案內容含行政套房兩天一夜、行政酒廊禮遇及Happy Hour、 HAYASE懷石料理雙人套餐(每客價值3,500+10%元，套餐依季節調整內容)，鉑麗安雙人自助式早餐及入住期間享有浴衣和服體驗，飯店另提供健身房、室內溫水游泳池、三溫暖水療中心等，專案優惠自4月15日起至年7月31日止，每日限量預定，快與好友們相約體驗JR東日本大飯店台北的雅緻之美，來趟偽出國之旅! 立即訂房

更新時間 : 2022-03-23 18:02 GMT+08:00

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