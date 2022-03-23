台北、台南遠東香格里拉 攜手響應「Earth Hour」關燈一小時

由世界自然基金會(WWF)發起的「地球一小時(Earth Hour)」活動號召知名地標及企業關燈一小時行動，以行動呼籲正視氣候變遷問題，應對全球暖化的意識。台南與台北遠東香格里拉飯店為支持此活動，將於2022年3月26日週六晚上8點30分至9點30分，南北同步關閉建築物外牆燈，並將公共區域的必要照明調暗或以電蠟燭來代替，亦邀請用餐及住宿民眾響應。

位於台北遠東香格里拉38樓的「馬可波羅義大利酒廊」特別推出限定特調以響應活動。而台南遠東香格里拉則推出「環保餐飲行動」，凡賓客持環保杯至飯店一樓品香坊購買全系列手調咖啡或茶飲，可享免費升級大杯之外，於晚餐期間至「醉月樓」中餐廳 (38樓)、「遠東CAFÉ」自助餐廳 (10樓)或「THE MEZZ牛排龍蝦館」(二樓)，自備環保餐具消費用餐，即可獲贈「瑪果移動樂園」單項設施體驗券，透過此活動讓賓客參與環保，以行動落實愛地球！更多詳情及訂位，請洽台北 (02) 7711-2080；台南 (06)702-8856。

近年來，綠色生活席捲全球，「地球一小時」公益活動是台北、台南遠東香格里拉環境保護舉措之一。飯店除了長期執行「綠色計畫」，明確地減少各項措施浪費、杜絕破壞環境的行為，例如使用節能燈泡、安裝節水設備、通過汙水處理設備保護水源、床單再次使用環保卡，鼓勵連續住房賓客一同參與節能環保等，盡可能普及和提高員工與顧客的環境保護意識，從各個方面做到環保。位於台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊也響應關燈一小時活動，特別設計限定調酒「生態浩劫」，以琴酒為基底，加上各式食材代表地球上不同的元素，例如薄荷是草原、蘋果是大地、廣藿香是森林、玄米茶是高山，最上面搭配黑色的竹炭粉，意味著原本純淨的自然環境被破壞，也提醒大家愛護地球生態的重要。

除此之外，台南遠東香格里拉飯店亦推出「永續環保愛地球」住房專案，住宿期間減少布巾換洗、不提供消耗備品及房間整理服務，雙人入住不含早餐，每房最低2,900元起；另續住賓客，申請翌日環保方案，加贈300元餐飲抵用券，透過此活動，了解地球環保與生態維護的重要性，以行動落實愛地球，為環境節能減碳盡一份心力。