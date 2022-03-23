全國唯一中學獲本土語文傑出貢獻獎！烏來國中小用12年教育　傳承泰雅族語言文化

烏來國中小從幼兒園到國小、國中，融入生活推動泰雅族語言課程，並結合在地耆老知識技能、運用周邊山林土地，傳承泰雅族文化，榮獲教育部2022年本土語言傑出貢獻獎，更為全國唯一得獎的中學，今(23)日在市政會議獻獎。
侯友宜市長表示，新北市是個多元民族的城市，「多元文化」開放視角及「本土文化」的維護傳承一直是本市本土語教育推廣方向。肯定烏來國中小深耕本土語言文化，也期許各校持續投入本土語推動，讓孩子能夠自然地運用母語、也能了解在地文化。
該校陳煌燿校長表示，學校近9成學生為泰雅族，是全國最早實施原住民泰雅族語教學的學校。從幼兒園到國中，由淺入深，推動一系列傳承泰雅族語言文化課程。在族語認證、鄉土歌謠及原住民族語文競賽中，屢獲佳績。除了語言課程推動外，學校也重視傳承文化技能，開設狩獵、織布課程等，並將族語融入防災、山野教育等。在持續而穩定的課程中，讓孩子找到自信，並將自己族群的語言文化永續傳承。
烏來國中小各大型活動中，學生均使用中文及泰雅語雙語進行活動，每週三定為母語日，讓學生自然地在泰雅語環境中學習。幼兒園部分推動沉浸式族語教學，讓孩子們在耕作、除草中同時認識植物、自然地學習族語。
國小、國中學生每週都有一節族語課程，其中國小部學生從基礎的泰雅語學習到歌謠傳唱社團，從歌謠田調採集開始，傳唱屬於烏來的歌謠，傳承祖先的故事，也讓這群愛唱歌的孩子們，找到屬於自己的舞台。
國中部每位學生必須選一年參與泰雅編織社團，畢業前要完成屬於自己的泰雅織衣，穿上參加畢業典禮；此外，自然科學社學生也與耆老學習祖先的科學智慧。如科展以狩獵的陷阱為題討論力學，或以魚叉為題討論能量轉換。在研究狩獵陷阱時，耆老甚至帶著學生上山繞著狩獵路線，判斷動物的出沒及植物的運用，讓學生實地感受。
九年級葉育誠同學表示，之前科展作品研究魚叉，特地到新竹跟泰雅族耆老學習製作魚叉，才發現工序繁複，耆老一天可以做出20支，但我們4個學生合力卻只完成一支，深深感受到祖先的技術應該要傳承下去。
教育局表示，新北市高中以下原住民族學生數將近一萬人，原住民族文化傳承及族語教學一直是本市重點教育工作，2017年成立全國第一座原住民族資源中心，研發族語教材、推動族語教學等，2021年更成立本市第一所原住民族實驗學校。未來將持續透過族語教學、文化傳承及創新策略，讓更多人認識原住民族文化之美。
照片由新北市政府教育局提供
照片由新北市政府教育局提供
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