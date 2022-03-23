全國唯一中學獲本土語文傑出貢獻獎！烏來國中小用12年教育　傳承泰雅族語言文化

烏來國中小從幼兒園到國小、國中， 融入生活推動泰雅族語言課程，並結合在地耆老知識技能、 運用周邊山林土地，傳承泰雅族文化，榮獲教育部2022年本土語言 傑出貢獻獎，更為全國唯一得獎的中學，今(23)日在市政會議獻 獎。

侯友宜市長表示，新北市是個多元民族的城市，「多元文化」 開放視角及「本土文化」 的維護傳承一直是本市本土語教育推廣方向。 肯定烏來國中小深耕本土語言文化， 也期許各校持續投入本土語推動，讓孩子能夠自然地運用母語、 也能了解在地文化。

該校陳煌燿校長表示，學校近9成學生為泰雅族， 是全國最早實施原住民泰雅族語教學的學校。從幼兒園到國中， 由淺入深，推動一系列傳承泰雅族語言文化課程。在族語認證、 鄉土歌謠及原住民族語文競賽中，屢獲佳績。除了語言課程推動外， 學校也重視傳承文化技能，開設狩獵、織布課程等， 並將族語融入防災、山野教育等。在持續而穩定的課程中， 讓孩子找到自信，並將自己族群的語言文化永續傳承。

烏來國中小各大型活動中，學生均使用中文及泰雅語雙語進行活動， 每週三定為母語日，讓學生自然地在泰雅語環境中學習。 幼兒園部分推動沉浸式族語教學，讓孩子們在耕作、 除草中同時認識植物、自然地學習族語。

國小、國中學生每週都有一節族語課程， 其中國小部學生從基礎的泰雅語學習到歌謠傳唱社團， 從歌謠田調採集開始，傳唱屬於烏來的歌謠，傳承祖先的故事， 也讓這群愛唱歌的孩子們，找到屬於自己的舞台。

國中部每位學生必須選一年參與泰雅編織社團， 畢業前要完成屬於自己的泰雅織衣，穿上參加畢業典禮；此外， 自然科學社學生也與耆老學習祖先的科學智慧。 如科展以狩獵的陷阱為題討論力學，或以魚叉為題討論能量轉換。 在研究狩獵陷阱時，耆老甚至帶著學生上山繞著狩獵路線， 判斷動物的出沒及植物的運用，讓學生實地感受。

九年級葉育誠同學表示，之前科展作品研究魚叉， 特地到新竹跟泰雅族耆老學習製作魚叉，才發現工序繁複， 耆老一天可以做出20支，但我們4個學生合力卻只完成一支， 深深感受到祖先的技術應該要傳承下去。

教育局表示，新北市高中以下原住民族學生數將近一萬人， 原住民族文化傳承及族語教學一直是本市重點教育工作，2017年成 立全國第一座原住民族資源中心，研發族語教材、推動族語教學等， 2021年更成立本市第一所原住民族實驗學校。 未來將持續透過族語教學、文化傳承及創新策略， 讓更多人認識原住民族文化之美。

照片由新北市政府教育局提供

照片由新北市政府教育局提供

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