智慧城市展論壇中華電信分享5G企業垂直應用 創新技術助企業數位轉型

「2022智慧城市論壇暨展覽」台北場於3/22(二)展開， 預計展出至25日，中華電信今(23)日以「建構智慧城市數位轉 型新動力」為題，邀請臺灣希望創新、博遠智能科技、 緯謙科技分享企業數位轉型的成功案例，中華電信展現5G專網技術 及AR應用實績，以創新技術為客戶開拓疫後數位轉型新商機。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，受疫情影響， 企業開始重視數位轉型，中華電信持續投入5G創新應用與技術研發 ，協助跨產業升級發展，至今已協助30多個客戶建構5G專網環境 ，包含製造業、石化業、文化科技、醫療等產業。中華電信以豐富的 5G智慧應用經驗協助公部門與政府單位升級， 為智慧城市帶來新動力。

中華電信5G企業專網的五大優勢，包含國內最大頻寬、 自主控制網路、跨區／國專網、多元雲平台及11道資安防護， 搭配中華電信研發邊緣運算平台5G智慧管+，可應用於智慧文創、 智慧醫療、智慧巡檢等產業。結合AR、VR設備，創造AR共演、 異地共演、沉浸式體驗等虛擬應用，在今年的KKBOX風雲榜頒獎 典禮、去年的台北時裝週、國慶煙火、兩廳院、 及桃園新竹高雄等縣市政府主辦的展演活動， 都為觀眾帶來視覺與聽覺的盛宴。

這次論壇邀請臺灣希望創新、博遠智能科技、 緯謙科技分享智慧解決方案，臺灣希望創新為臺南市布建「即時AI 影像辨識系統」及「高空監控救災資訊系統」，協助回報車流狀況、 遠端掌握災情。博遠智能打造行動智能視訊解決方案與雲端服務， 提供汽、機車、穿戴式等5G AI巡防方案，已導入警政署、國安局、調查局、 台積電等企業與政府機關。緯謙科技利用「人因工程AI影像分析」 、「AR遠端專家協作」、「AMR/AGV物流移載管控」 為企業提升產線效能並優化作業程序。

照片由中華電信提供