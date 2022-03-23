「富邦人壽高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」今舉行開工動土典禮

高雄市政府與富邦人壽今(23)日舉行「 富邦人壽高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」開工動土典禮， 高雄市市長陳其邁、 富邦金控董事長蔡明興及富邦人壽副董事長林福星出席。 富邦人壽規劃於凹子底基地興建一座地下6層、地上48層， 最高塔樓約為240米的複合型商辦大樓，涵蓋商場、辦公、旅館、 健身中心、水族館及物流等設施。 這兩年營建市場雖然受到新冠肺炎疫情及國際情勢的影響， 但透過高雄市府的積極招商，也吸引許多大型企業到高雄投資、 擴廠，讓高雄的不動產開發市場更顯蓬勃。富邦將以2026年完工 為目標，屆時可望為高雄創造更多的就業機會、促進南北區域經濟發 展，並為北高雄再添觀光新熱點。

蔡明興表示，本案為富邦人壽首次投入高雄市的政府地上權開發案， 以實際投資行動參與市政建設，且凹子底開發案以公有土地之地上權 案結合民間投資，可望有效活化公有土地，提高公共資產收益， 預期本案開發對於城市轉型與生活品質之提昇有著關鍵的影響， 期盼能進一步帶動相關產業成長，促進周邊商業活動的熱絡。未來， 富邦人壽將持續透過各項投資行動響應地方市政建設， 期望共創多贏！

凹子底基地過去為高雄市龍華國小，在國小遷校後， 高雄市政府為更新活化現有舊校地公有財產，辦理「 高雄市鼓山區捷運凹子底站旁商業區開發案」70年地上權公開招標 ，富邦人壽於2018年3月以新臺幣78億780萬元得標，後續 積極展開建築相關規劃設計作業。

林福星指出，凹子底基地面積約3.85公頃， 緊鄰高雄市博愛路沿線商圈，位處高雄捷運紅線凹子底站及輕軌捷運 C24愛河之心站之重要交通樞紐， 為北高雄高速發展的核心精華地段，極具商業發展潛力。

在建築設計部份，林福星進一步表示，本次也特別由日本三菱地所設 計、 李祖原聯合建築師事務所兩家國內外頂尖建築設計團隊共同規劃， 並考量高雄較為炎熱的氣候，在景觀規劃上， 特別結合綠與水的元素概念，打造城市空中綠洲， 並設計了大量的開放空間，提供給高雄居民優美、舒適的休憩場所， 預期大樓將成為北高雄熱門的觀光景點。

富邦人壽已與柏文健康事業、南仁湖育樂公司簽定租約。 柏文旗下包含「健身工廠」等運動休閒品牌將進駐本基地， 預計規劃一座適合全年齡層的休閒運動旗艦店， 並打造南台灣唯一符合國際標準的滑冰場，總租賃面積達7,000 餘坪；另外，南仁湖也將在本基地打造一個面積3,000餘坪， 具有寓教於樂、 讓民眾可在都市中以不同面向體驗海洋豐富生態的城市水族館。

照片來源：富邦金控提供