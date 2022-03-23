新北獲110年工程環境與美化獎得獎數六都第一

新北市政府農業局辦理「 雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」、「新店區雙峰路電信桿( 青潭幹150支23)旁道路災害復建工程」、「 三芝樂天社區田心子農田漫遊改善工程」等3案， 於日前獲得社團法人中國土木水利工程學會「110年工程環境與美 化獎」優等肯定，今（23）日在新北市政會議獻獎，由農業局、 工務局及水利局共同將榮耀獻給侯友宜市長。

新北市政府參獎工程在眾多參賽工程激烈競爭中，最終獲得5件優等 4件佳作之佳績，得獎數勇冠六都。其中農業局獲得3件工程優等獎 ，農業局表示「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」 係因上游護岸遭颱風豪大雨造成基礎掏刷， 轉彎段溪水越過護岸造成災害損失，農業局規劃整治改善， 考量減輕工程對生態系統造成影響，施工期間以縮小開挖減少範圍， 且利用當地現有大小塊石， 以砌石生態工法營造多孔隙環境及多樣性生物棲息空間， 值得一提的是在轉彎段以退縮方式，還地於溪，避免溪水再溢流， 同時保留既有樹木及溪河內原有巨石， 工程在安全的基礎處上同時維護既有動植物生態及河道環境。

「新店區雙峰路電信桿(青潭幹150支23)旁道路災害復建工程 」因大雨造成溪水沖刷導致既有擋土牆崩塌， 災害地點緊臨溪流且落差達3層樓高， 農業局採用兩階結構型式復建，並設置中間平台、 減少背填土量亦降低對溪流影響，同時設置4座固床工， 防止河道縱向刷深及擋土牆基礎掏空， 從道路到坡腳再到溪流全面式的防護，施工時避開河道既有大石， 並減少植生砍伐，復建完成後除了讓居民有安全回家的路外， 亦減少對生態溪流之衝擊。

「三芝樂天社區田心子農田漫遊改善工程」位於樂天社區， 為農業局農村再生計畫輔導社區， 施工方法首先考量迴避生態保全對象及重要棲地等高度敏感區域為優 先，其次則盡量縮小影響範圍、減輕永久性負面效應， 改善後搖身一變為現今的知名景點，美麗的水田波光搭配落日夕陽， 成為水空一色的迷濛幻境，吸引無數遊客駐足拍照打卡，成為農村再 生社區有效利用土地， 及持續推動文化景觀活化與生態聚落永續發展最好的典範。

新北市農業局長李玟表示，農業局本次推薦3件工程參加，3件皆獲 優等，顯示農業局以安全為基礎，生態為導向的整治理念獲得肯定， 農業局提倡整治工程與環境共存，減輕對自然環境的影響， 達成人與自然雙贏，未來農業局會秉持工程友善環境理念， 持續努力。

三芝田心子倒影。(照片來源：新北市政府農業局提供)

三芝田心子池塘。(照片來源：新北市政府農業局提供)