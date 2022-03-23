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台灣地震6.6級威力有多大？專家示警8級巨震將到　台北盆地「雙重共振」災害加劇

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/23 17:17
專家示警將有規模8的地震襲台(示意圖/Pexels)

專家示警將有規模8的地震襲台(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣今(23)日凌晨發生芮氏規模6.6的地震全台有感，專家指出，規模8級的地震週期將到。

綜合媒體報導，台灣今(23)日凌晨發生芮氏規模6.6的有感地震，接下來的餘震更讓全台搖晃不停，到底台東縣長濱最大震度的6弱級是什麼概念?氣象局一張圖說明。

根據2020年新制震度分級上路，6弱威力代表讓人難以站立的劇烈搖晃，耐震能力較差的房屋有可能會倒塌。今天發生的6弱級地震是921大地震後，首度出現的最大震度，更是近半世紀以來排名前五大，威力驚人。

花東地區自凌晨1時截至上午8時10分，一共發生54起地震，氣象局更提醒未來３天還有規模5以上餘震，中央大學地震災害鏈風險管理中心研究員李錫堤指出，台灣處與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界處，本來地震就多，以近10年統計資料來看，每天平均約發生100次地震。

李錫堤強調，目前是地震比較頻繁時期，這兩年來，除了東部外海有點餘震，許多是菲律賓海板塊往西北推移導致，而板塊向北向下隱沒，西界持續鬆動，海溝型地震的發生率也會上升。

李錫堤表示，東部外海的「海溝型地震」，週期是100年左右，距離上次1920年已超過百年，未來可能發生規模8以上強震，而且在海溝型地震發生前，會出現中大型地震，而「海溝型地震」就如同金融市場的灰犀牛，「一定會發生，台灣要做好耐震準備，尤其是建築方面。」

「如果發生大規模海溝型地震，台北盆地的災情將超越東部。」李錫堤擔憂，海溝型地震若發生在台灣，除了會造成東部地區大量老屋倒塌，對台北盆地更具有威脅性，因為盆地效應不僅會放大震波產生共振，市區林立的大樓自然震動是第二層共振，如此雙重共振，震波再放大時間拉長，災害必然加劇。

台灣地震6.6級威力有多大？專家示警8級巨震將到　台北盆地「雙重共振」災害加劇
氣象局新制地震震度分級表(圖翻攝自氣象局臉書)
地震

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