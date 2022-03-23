俄羅斯被逐出Ｇ20? 俄駐印尼大使：普丁計劃參加G20峰會

俄國侵略行徑引發對是否適任為G20成員的討論，僅管西方陣營有意將之驅逐，俄方仍表示有意參加G20峰會。（圖／美聯社） 俄國侵略行徑引發對是否適任為G20成員的討論，僅管西方陣營有意將之驅逐，俄方仍表示有意參加G20峰會。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）俄國入侵烏克蘭已近1個月，美國與其西方盟友正評估將俄國逐出20國集團（G20）來加重制裁，然俄國駐印尼大使伏洛比耶瓦今（23）日表示，俄國總統普丁有意參加今年11月的峰會。

《路透社》報導，俄國入侵行徑引發西方陣營嚴厲制裁，據消息人士透露，美國及其西方盟友打算近一步將俄國完全排除在G20之外，然而該計畫恐遭中國、印度、沙烏地阿拉伯等國否決，部分著家今年可能將跳過G20會議。

日前同為重要國際平台的七大工業國組織（G7）已研議全面制裁俄國，據G7一位高層消息人士表示，「一直在討論俄國是否適合作為G20的一員，如果俄國仍是成員，G20會變成沒那麼有用的組織。」

美國總統（Joe Biden）本週將於參加北約與G7峰會，並於25日與波蘭總統進行雙邊會晤。被問及美國屆時是否會推動將俄國從G20剔除，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示：「我們認為，俄國不能再如往常那般待在國際組織與國際社會。」

蘇利文也表態，美國做出其他聲明前會先與盟國討論。

然而，俄方可不這麼認為，今年G20峰會主辦國為印尼，俄羅斯駐印尼大使伏洛比耶瓦（Lyudmila Vorobieva）今日表示，普丁（Vladimir Putin）有意參加今年11月的峰會。

伏洛比耶瓦在記者會指出，不只20國集團，許多組織都試圖驅逐俄國，他抨擊「西方的反應完全不成比例。」