謝龍介獲國民黨提名角逐台南市長：「台南30年沒政黨輪替、要在這次寫下歷史」

國民黨23日下午召開中常會，宣布提名台南市議員謝龍介參選台南市長。謝龍介（圖）受訪表示，六都30年唯一就是台南市沒有政黨輪替，所以他期待... 國民黨23日下午召開中常會，宣布提名台南市議員謝龍介參選台南市長。謝龍介（圖）受訪表示，六都30年唯一就是台南市沒有政黨輪替，所以他期待與台南鄉親，在這次寫下民主輪替的歷史，讓台南回到民主聖地的美名。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨備戰年底縣市長選舉，秘書長黃健庭今天(3/23) 在中常會上宣布，經過多次協調，確定提名台南市議員謝龍介參選台南市長。

國民黨這次有不分區立委陳以信、謝龍介表達參選台南市長的意願，黨內人士今天表示，中央選戰策略會報聽取地方意見後，也與地方人士討論、達成共識，認為謝龍介在台南有牽制民進黨的能力，是代表國民黨出戰的合適人選，最終黨主席朱立倫出面完成人選的協調，確定由謝龍介代表國民黨參選。

國民黨備戰年底縣市長選舉，確定提名台南市議員謝龍介參選台南市長。謝龍介（立者左, 白色口罩）23日下午出席中常會，會中與同樣有表態參選台南市長意願的國民黨立委陳以信（立者右, 黑色口罩）握手致意。中央社

此外，有意參選桃園市第一選區議員的國民黨文傳會主委凌濤，目前也已向朱立倫報告投入議員選戰的想法，最快本週就會請假到桃園力拚黨內初選。

針對國民黨今天宣布，提名台南市議員謝龍介參選台南市長，謝龍介本人說，六都30年唯一就是台南市沒有政黨輪替，所以他期待與台南鄉親，在這次寫下民主輪替歷史，讓台南回到民主聖地美名。

國民黨立委陳以信、謝龍介皆表態參選台南市長的意願，國民黨今天下午召開中常會，公布第一梯次台南市建議輔選方案暨名單，中央選戰策略會報召集人、國民黨秘書長黃健庭在會中宣布，經過多次協調，提名謝龍介代表國民黨參選台南市長。

根據中央社，謝龍介也與陳以信一同出席中常會，國民黨主席朱立倫在會中握起兩人的手，要大家為謝龍介加油，現場「謝龍介凍蒜聲不斷」，氣勢高昂。朱立倫表示，謝龍介深耕台南，算是百鍊成鋼，經過30年努力，鐵杵磨成金箍棒；台南需要一位認真努力深耕基層的人選，相信謝龍介對所有台南地方事務都非常了解，這次有決心、毅力，為台南努力。

朱立倫也說，陳以信很努力，勤跑基層，大家對陳以信充滿期待，但陳以信說謝龍介是前輩，在台南努力這麼久，願意陪著謝龍介一起打這場選仗，願意成為謝龍介最大的助力。

謝龍介受訪時表示，他知道年底的選戰困難且艱辛，他用台語說到，俗語說「山再高都有人開路，海再深也有人過渡」，相信在朱立倫的帶領下，全黨上下團結一心，就算是銅牆鐵壁，也能攻堅成功。中華民國是民主社會，民主就是相互監督制衡，共產國家是一黨執政，六都30年唯一就是台南市沒有政黨輪替，所以他期待與台南鄉親，在這次寫下民主輪替的歷史，讓台南回到民主聖地的美名。

謝龍介說，台南市民給市長黃偉哲很好的待遇，心中有苦有痛、薪水不高、交通很亂、房價很高，但依然給黃偉哲很高的評價，但台南市值得更好，他希望在這次選舉，能提出各項建設方案，贏得市民青睞，換人、換黨做看看，30年第一次的輪替，他要讓大家看到不一樣的台南市。他會與陳以信以及優秀黨員凝聚在一起，因為這是一場非常艱辛的選戰，會集合不同的力量，團結在一起。

陳以信在接受訪問時則說，黨中央是個別徵詢，沒有把兩人找來坐下來的這類協調，他是被告知說要提名謝龍介；他尊重黨中央決議，他會以台南子弟兵的身分，持續替年底選舉輔選。

陳以信也透過臉書表示，光復台南是肩上責任，未來仍將為黨全力以赴。將繼續深耕台南基層，全力為黨籍市議員與里長參選人輔選。未來光復台南這條路不管多長多困難，他一定會與大家鬥陣走到底，祝福謝龍介為黨出戰順利成功。