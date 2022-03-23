Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【懶人包】數位接種證明系統24日更新 認證更簡單還可加入Apple Wallet

雲端列印碼功能新增萊爾富超商，便民升級！

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/23 15:12
「數位新冠病毒健康證明」系統將於24日上午8時完成版本更新。（圖／dvc.mohw.gov.tw）

「數位新冠病毒健康證明」系統將於24日上午8時完成版本更新。（圖／dvc.mohw.gov.tw）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，我國「數位新冠病毒健康證明」系統將於今（2022）年3月24日上午8時完成版本更新。屆時，民眾可以護照號碼代替戶口名簿戶號完成身份驗證，此外也可將證明加入手機系統中，相當便利。

指揮中心針對新增功能做出說明，其一，恢復可使用護照號碼申請：因應部分民眾反應不方便使用戶號，身分驗證機制將原「身分證號+健保卡號+戶號」方式，其中「戶號」調整為可用「戶號」或「護照號碼」二擇一方式驗證。

【懶人包】數位接種證明系統24日更新 認證更簡單還可加入Apple Wallet

網址：https://dvc.mohw.gov.tw/vapa/apply/Index.init.ctr?openExternalBrowser=1

其二，新增一鍵將數位證明轉入蘋果或安卓作業系統：經與Apple及Google公司合作，提供民眾使用手機或平板電腦申辦數位證明時，系統頁面增加Apple Wallet（不限iOS 15.4版）及Google COVID-19資訊卡之一鍵加入功能，數位證明可快速儲存於手機，方便民眾取用，過程符合個資法及GDPR規範。

【懶人包】數位接種證明系統24日更新 認證更簡單還可加入Apple Wallet

【懶人包】數位接種證明系統24日更新 認證更簡單還可加入Apple Wallet

【懶人包】數位接種證明系統24日更新 認證更簡單還可加入Apple Wallet

其三，雲端列印碼功能新增萊爾富超商：除系統現有提供統一及全家超商KIOSK機臺雲端列印碼服務，新增萊爾富雲端列印碼服務。

指揮中心提醒，為更新原有版本的功能，申辦平台預計於今年3月23日下午5時至次(24)日上午8時暫時停止服務，進行版本更新，有急需出國使用者，請先提前下載。

詳細下戴及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區。( https://covid19.mohw.gov.tw/ch/np-5345-205.html )。
數位新冠病毒健康證明
戶口名簿
護照號碼
超商列印
Apple Wallet
Google

相關新聞

【你申請了沒？】國內疫苗護照今啟用 至中午已有約39萬人次申請
【你申請了沒？】國內疫苗護照今啟用 至中午已有約39萬人次申請
2022/01/21 18:55
1/21起「台灣疫苗護照」啟用　完整接種者才可進出歌廳、夜店等八大行業
1/21起「台灣疫苗護照」啟用　完整接種者才可進出歌廳、夜店等八大行業
2022/01/20 15:50
〈財經主筆室〉台灣數位部最快今年7月掛牌　中國網紅查稅風暴恐在台上演？
〈財經主筆室〉台灣數位部最快今年7月掛牌　中國網紅查稅風暴恐在台上演？
2022/01/03 16:16
入境60多國皆可用！台灣「數位疫苗接種證明」12/28開放下載
入境60多國皆可用！台灣「數位疫苗接種證明」12/28開放下載
2021/12/27 15:41
Google台灣2021搜尋排行出爐！今年影劇趨勢、話題人物、熱門議題一次揭曉
Google台灣2021搜尋排行出爐！今年影劇趨勢、話題人物、熱門議題一次揭曉
2021/12/09 19:26

更新時間 : 2022-03-23 16:38 GMT+08:00

最受歡迎

更新【國家級警報】台灣3/23清晨連六震! 最強規模6.6　花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮!
更新【國家級警報】台灣3/23清晨連六震! 最強規模6.6　花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮!
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗改怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗改怎辦?
【大學繁星推薦放榜】台灣25校招滿、78系無人錄取•錄取率61.81%　缺額919個•創近7年新低
【大學繁星推薦放榜】台灣25校招滿、78系無人錄取•錄取率61.81%　缺額919個•創近7年新低
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
嘉義喜宴群聚6人確診　染疫台北男曾到新莊吃火鍋
嘉義喜宴群聚6人確診　染疫台北男曾到新莊吃火鍋
22日本土足跡一次看！北市護理師、雲林、嘉義喜宴群聚 共60餘處足跡曝光
22日本土足跡一次看！北市護理師、雲林、嘉義喜宴群聚 共60餘處足跡曝光
【俄烏戰況】俄猛攻烏克蘭馬立波　放話：不投降等「更慘烈人道危機發生」
【俄烏戰況】俄猛攻烏克蘭馬立波　放話：不投降等「更慘烈人道危機發生」
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
好消息！日本疫情消退中 大部分限制將解除、邊境管制亦將放寬
好消息！日本疫情消退中 大部分限制將解除、邊境管制亦將放寬