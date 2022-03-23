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台灣3/23新增本土2例境外移入95例 和平醫院護理師女兒也確診

95例境外移入中，64例為落地採檢陽性。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2022/03/23 14:23
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／翻攝自中央流行疫情指揮中心記者會影片）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／翻攝自中央流行疫情指揮中心記者會影片）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增97例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及95例境外移入（64例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土個案為2例女性，年齡分別為10多歲及40多歲。位於新北市的案22321已打過三劑疫苗，因家人住院需賠病採檢，3月22日驗出陽性反應，ct值33.7，詳細情形仍在疫調當中。

至於位於台北市的案22322，是台北市聯合醫院和平院區護理師（案22178）的女兒，3月21號採檢陰性，22號再採陽性，ct值13.9。

台灣3/23新增本土2例境外移入95例 和平醫院護理師女兒也確診

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為46例男性、47例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（34例）、菲律賓（5例）、荷蘭、澳大利亞、泰國及韓國（各3例）、香港、馬來西亞、印度、美國、新加坡（各2例）、羅馬尼亞、英國、義大利、加拿大、印尼、巴拉圭及波蘭（各1例）移入，另27例調查中。入境日介於今（2022）年2月22日至3月22日件。

指揮中心統計，截至目前國內累計22,188例確診，853例COVID-19死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠確診
本土個案
境外移入

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更新時間 : 2022-03-23 15:07 GMT+08:00

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