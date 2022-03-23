台灣3/23地震「國家級警報」預警時間15秒•民眾讚即時　氣象局解開「國家級邊緣人」之謎

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）花蓮近海今天(3/23) 凌晨發生規模6.6地震，國家級警報即時發布，獲民眾讚許。地震測報中心主任陳國昌說，此次地震有15秒預警時間，是氣象局從過去的參數、錯誤中學習。

根據中央氣象局資訊，今天凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱、花蓮5強級。

有網友在氣象局長鄭明典臉書留言「約10秒前有收到警報，手機大響」；也有網友留言稱讚「這次中央氣象局地震預警系統表現得非常好」。

氣象局地震測報中心主任陳國昌今天接受媒體聯訪時指出，這次警報發出是地震發生後12秒，有15秒預警時間，「不敢說非常滿意，但至少差強人意」。

根據中央社，陳國昌提到，日前南投地震也發了警報，因為是發生在島內，預警時間沒那麼長；氣象局在這方面努力，根據前1、2年的預警中的一些參數、從錯誤中學習。

至於民眾收到警報的時間不一，陳國昌解釋，主是要看民眾所在位置，若離震央較遠的台北、新竹、桃園，警報都會先響。

陳國昌提醒，今天凌晨1時41分發生規模6.6地震，若加上規模3.6（含）以下的地震，餘震恐怕會破150個；未來中小型餘震將持續1、2個月，甚至1年之後不排除會有中型餘震發生。

夜半國家級警報大響，過了幾秒才感受到地震劇烈搖晃。

是怎麼做到的呢？ ​

氣象局官方臉書今天特別po出一段動畫，讓大家一看就懂​。​

動畫中說明，​為了強化地震預警系統，氣象局地震測報中心於 2020 年開始辦理「地震預警精進計畫」，截至今日已增設超過百個即時觀測站，這些新增的即時測站讓地震預警的發布時間，從 16.2 秒縮短至 14.8 秒，後來更因測站密度增加與新的解算模組，再次將發布時間減少為 10.3 秒(下圖)。​

(氣象局動畫截圖)

至於沒收到警報，懷疑自己是「國家級邊緣人」的民眾不在少數，氣象局也透過【看動畫認識地震預警系統】揭開謎底::

如果民眾收不到地震警報，其實是因為：

(氣象局動畫截圖)

​目前，「地震預警精進計畫」仍持續執行中，未來將會有更多即時測站，來強化地震預警的精準度與反應時間。​​

氣象局提醒，地震預警是為了讓大家有充分的時間應變，下次聽到警報聲，記得「趴下、掩護、穩住」。如果是睡到一半被吵醒或震醒，也要用枕頭保護頭部唷！​

圖／台灣英文新聞