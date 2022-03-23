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台灣善款、物資送抵斯洛伐克 難民機構稱及時雨

台灣外交部3月上旬接連發起為烏克蘭募款、募物資的活動，截至22日善款已近7.9億，所募物資總重量超過200噸。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/23 13:57
駐斯洛伐克代表李南陽（中）今（23）日將台灣捐贈屋國難民的150萬美元及物資轉交給斯國當局，難民組織 「烏克蘭－斯洛伐克倡議」主席維碧斯卡...

駐斯洛伐克代表李南陽（中）今（23）日將台灣捐贈屋國難民的150萬美元及物資轉交給斯國當局，難民組織 「烏克蘭－斯洛伐克倡議」主席維碧斯卡...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）駐斯洛伐克代表處今（23）日將台灣捐助烏克蘭難民的150萬美元（約4200萬新台幣）及愛心物資轉交斯國當局，物資明日便可運抵烏國首都基輔，難民機構對來自台灣的「及時雨」深表感謝。

台灣外交部3月上旬接連發起為烏克蘭募款、募物資的活動，截至22日善款已近7.9億，所募物資總重量超過200噸。中央社報導，駐斯洛伐克代表李南陽今日將150萬美元善款，併睡袋、奶粉、衛生用品等移交給斯國政府以及難民機構。

捐贈典禮上李南陽表示，感謝斯國協助運送物資，盼來自台灣的愛心能協助烏國人民渡過難關。他也歡迎在斯國的烏克蘭學者和學生踴躍申請台灣提供的獎學金。

主管難民救助的斯洛伐克外交部經濟合作司總司長季斯（Lucia Kišš）對台灣的慷慨援助表示感謝，強調台灣與斯洛伐克是理念相近的好朋友，斯國很榮幸協助運送台灣的愛心物資到烏克蘭。

斯洛伐克國會副議長Gábor Grendel表示，烏克蘭戰爭爆發後，立即可見誰是真正的朋友，他也強調，斯國非常高興能幫台灣送物資到烏國。

台灣民眾所捐物資預計於明日送達基輔，斯國難民機構「烏克蘭－斯洛伐克倡議」（Ukrainian-Slovak Initiative）主席維碧斯卡（Ludmila Verbicka）對台灣的慷慨捐贈表示感激，更強調這些捐款和物資無疑是及時雨。

維碧斯向中央社表示，過去一個月來，多達30萬名烏國難民湧入斯國，對一個人口僅5百多萬人的小國是相當大的負擔。幸好民眾踴躍捐款以及在家收容難民，表現出的慷慨和熱情連她也感到驚訝。

「烏克蘭－斯洛伐克倡議」是斯洛伐克在烏克蘭2014年爆發親歐盟示威運動後成立的民間組織，負責安頓烏克蘭難民的生活和安排他們上學和就業。
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