【烏俄戰況】升級核戰？克里姆林宮：生存受威脅就會　烏總統盼快和談

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）俄羅斯向烏克蘭發動戰爭周三（23日）進入第24天，面對外界擔憂俄羅斯總統普丁的身心狀態及不可預測性，恐促發對烏克蘭的核武攻擊以快速結束戰事，克里姆林宮發言人周二在接受CNN訪問時說，他有信心普丁不會動用核武，「只有在國家生存受到威脅時才會這麼做」。

外媒日前引述熟悉克里姆林宮運作消息人士報導，普丁曾下令俄羅斯核戰部隊要備戰。聯合國安理會秘書長安東尼奧・古特雷斯（António Guterres）14日也憂心表示，過去認為不可能的核武衝突，現在是有可能發生的。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日訪問中坦承，俄尚未實現在烏克蘭的軍事目標，也回應核武僅在出現國家生存威脅時才會動用，雖有信心普丁不會動用核武，但「不排除發生」。

烏克蘭總統澤倫斯基周三表示雖然西方制裁不斷，但和談進度受阻，連日來俄軍加大攻擊力道有更多平民死傷。普丁垂涎已久的烏克蘭港市馬立波就是遭到強力炮擊的地方之一，多處建物已夷為平地成灰燼，透過路透社傳來的影像令人心酸。

據報，馬立波有數萬平民迄今仍困在當地無法取用水電食物，在嚴凍氣候下他們處境令人擔憂。報導觀察，普丁之所以瞄準馬立波，就是為能夠順利貫通陸上廊道運送物資和人員至2014年軍事占領的克里米亞半島，為普丁下一個勢力版圖擴張做準備。

前一日，澤倫斯基也喊話以色列總理納夫塔利‧貝內特（Naftali Bennett）儘快促成在耶路撒冷舉行烏俄和談，結束這場惡戰。此前，擔任調人角色的貝內特，已與澤倫斯基及普丁進行過多次個別通話，不過進度未如人意。

華郵引述不具名美國官員消息報導，面對俄軍對烏克蘭的無情殘暴攻擊，刻意瞄準破壞商業設施，西方民主國家陣營同表憤慨，美國準備最快周四（24日）對俄羅斯下議院逾300位國會議員發動制裁，細節將於周四出爐。

儘管俄國否認刻意攻擊平民，但據聯合國人權辦公室周二最新統計，自2月24日俄入侵開戰以來，已有953位烏克蘭平民死於這場惡戰，1557位平民受傷，多處住宅大樓、學校、養老院遭砲擊嚴重毀壞，死者多是在倒塌建物中被發現，包括婦孺。