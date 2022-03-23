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【國家級警報】台灣3/23清晨連3震! 規模分別為6.6、6.1與5.4

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/23 02:03
【國家級警報】台灣3/23清晨連3震! 規模分別為6.6、6.1與5.4

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 根據中央氣象局最新資訊，23日凌晨1時41分39秒，發生規模6.6 顯著有感地震，久違的國家級警報再次響起! 這起地震震源深度30.6公里，震央在花蓮縣政府南方 62.6 公里 (位於花蓮縣近海) ，搖晃時間相當長。

兩分鐘後又發生規模6.1地震!

而在此之前，23日凌晨1時6分也曾發生芮氏規模5.4地震，地震深度21.7公里，震央位於臺東縣政府南南東方81.9公里（位於臺灣東南部海域），最大震度臺東縣4級。

規模最大的6.6 顯著有感地震，
相關資訊與各地震度如下:
發震時間：111年03月23日01時41分39秒

震央位置：北緯23.43°　東經121.52°

震源深度：30.6公里

芮氏規模：6.6

相對位置：花蓮縣政府南方 62.6 公里 (位於花蓮縣近海)

各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度6弱

　6弱：長濱

　5強：成功

　5弱：池上、東河

　4級：海端、利稻、鹿野、臺東市、綠島、卑南、蘭嶼

　3級：太麻里、達仁

　2級：大武

● 花蓮縣地區最大震度5強

　5強：玉里

　5弱：富里

　4級：紅葉、光復、磯崎、水璉、西林、鹽寮、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶、和平

　3級：秀林

● 南投縣地區最大震度4級

　4級：玉山、奧萬大、信義鄉、日月潭、合歡山

　3級：魚池、埔里、竹山、國姓、名間、南投市

● 嘉義縣地區最大震度4級

　4級：阿里山、番路、大埔、民雄、太保市、義竹

● 高雄市地區最大震度4級

　4級：桃源、旗山

　3級：六龜、甲仙、楠梓、高雄市、壽山

● 雲林縣地區最大震度4級

　4級：草嶺、古坑、斗六市

　3級：土庫、水林、四湖、麥寮

● 臺中市地區最大震度4級

　4級：梨山、德基、梧棲

　3級：霧峰、烏石坑、臺中市、大甲

● 宜蘭縣地區最大震度4級

　4級：澳花、武塔

　3級：南山、南澳、大同、牛鬥、冬山、內城、宜蘭市、頭城

　2級：蘇澳、龜山島

● 臺南市地區最大震度4級

　4級：楠西、新化、善化

　3級：東山、佳里、永康、臺南市、七股

● 嘉義市地區最大震度4級

　4級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度4級

　4級：員林、彰化市

　3級：大城

● 苗栗縣地區最大震度4級

　4級：鯉魚潭

　3級：三義、南庄、苗栗市、竹南

● 新竹縣地區最大震度4級

　4級：關西

　3級：五峰、峨眉、竹東、竹北市

● 屏東縣地區最大震度3級

　3級：三地門、九如、屏東市、新埤、恆春、南灣、鵝鑾鼻、瑪家、滿州

　2級：春日、獅子、小琉球、墾丁

● 桃園市地區最大震度3級

　3級：三光、桃園市、新屋

　2級：中壢

● 新北市地區最大震度3級

　3級：新店、新北市、五分山、萬里

　2級：雙溪、三貂角、五股、淡水、石門

● 臺北市地區最大震度3級

　3級：信義區

　2級：木柵、臺北市、陽明山

● 新竹市地區最大震度2級

　2級：新竹市

● 澎湖縣地區最大震度2級

　2級：東吉島、馬公市

● 基隆市地區最大震度2級

　2級：基隆市

　1級：彭佳嶼

● 連江縣地區最大震度1級

　1級：馬祖

附註：沿岸地區應防海水位突變

更新時間 : 2022-03-23 02:54 GMT+08:00

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