【國家級警報】台灣3/23清晨連3震! 規模分別為6.6、6.1與5.4

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 根據中央氣象局最新資訊，23日凌晨1時41分39秒，發生規模6.6 顯著有感地震，久違的國家級警報再次響起! 這起地震震源深度30.6公里，震央在花蓮縣政府南方 62.6 公里 (位於花蓮縣近海) ，搖晃時間相當長。
兩分鐘後又發生規模6.1地震!
而在此之前，23日凌晨1時6分也曾發生芮氏規模5.4地震，地震深度21.7公里，震央位於臺東縣政府南南東方81.9公里（位於臺灣東南部海域），最大震度臺東縣4級。
規模最大的6.6 顯著有感地震，
相關資訊與各地震度如下:
發震時間：111年03月23日01時41分39秒
震央位置：北緯23.43° 東經121.52°
震源深度：30.6公里
芮氏規模：6.6
相對位置：花蓮縣政府南方 62.6 公里 (位於花蓮縣近海)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度6弱
6弱：長濱
5強：成功
5弱：池上、東河
4級：海端、利稻、鹿野、臺東市、綠島、卑南、蘭嶼
3級：太麻里、達仁
2級：大武
● 花蓮縣地區最大震度5強
5強：玉里
5弱：富里
4級：紅葉、光復、磯崎、水璉、西林、鹽寮、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶、和平
3級：秀林
● 南投縣地區最大震度4級
4級：玉山、奧萬大、信義鄉、日月潭、合歡山
3級：魚池、埔里、竹山、國姓、名間、南投市
● 嘉義縣地區最大震度4級
4級：阿里山、番路、大埔、民雄、太保市、義竹
● 高雄市地區最大震度4級
4級：桃源、旗山
3級：六龜、甲仙、楠梓、高雄市、壽山
● 雲林縣地區最大震度4級
4級：草嶺、古坑、斗六市
3級：土庫、水林、四湖、麥寮
● 臺中市地區最大震度4級
4級：梨山、德基、梧棲
3級：霧峰、烏石坑、臺中市、大甲
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：澳花、武塔
3級：南山、南澳、大同、牛鬥、冬山、內城、宜蘭市、頭城
2級：蘇澳、龜山島
● 臺南市地區最大震度4級
4級：楠西、新化、善化
3級：東山、佳里、永康、臺南市、七股
● 嘉義市地區最大震度4級
4級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度4級
4級：員林、彰化市
3級：大城
● 苗栗縣地區最大震度4級
4級：鯉魚潭
3級：三義、南庄、苗栗市、竹南
● 新竹縣地區最大震度4級
4級：關西
3級：五峰、峨眉、竹東、竹北市
● 屏東縣地區最大震度3級
3級：三地門、九如、屏東市、新埤、恆春、南灣、鵝鑾鼻、瑪家、滿州
2級：春日、獅子、小琉球、墾丁
● 桃園市地區最大震度3級
3級：三光、桃園市、新屋
2級：中壢
● 新北市地區最大震度3級
3級：新店、新北市、五分山、萬里
2級：雙溪、三貂角、五股、淡水、石門
● 臺北市地區最大震度3級
3級：信義區
2級：木柵、臺北市、陽明山
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 澎湖縣地區最大震度2級
2級：東吉島、馬公市
● 基隆市地區最大震度2級
2級：基隆市
1級：彭佳嶼
● 連江縣地區最大震度1級
1級：馬祖