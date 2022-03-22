蔡英文、安倍首度視訊 對談近半小時

日本國會最大跨黨派團體日華議員懇談會今（22）日舉行年度大會，總統蔡英文首度與日本前首相安倍晉三進行視訊對談。 日本國會最大跨黨派團體日華議員懇談會今（22）日舉行年度大會，總統蔡英文首度與日本前首相安倍晉三進行視訊對談。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）史上頭一遭! 日本友台國會議員團體「日華議員懇談會」今（22）日於東京召開年度大會，會上總統蔡英文首度與日本前首相安倍視訊對談，談論台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等議題。

據總統府新聞稿，日華議員懇談會總會今天傍晚在日本東京舉辦年度大會，總統蔡英文受邀以視訊方式與日本前首相安倍晉三進行對談。

今天傍晚在日本東京舉辦年度大會，駐日代表謝長廷獲邀出席，總統蔡英文也作為驚喜嘉賓登場，與安倍晉三進行近半小時的對談。駐日代表謝長廷對此表示，這是歷史性的第一次，深具意義。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統與安倍就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、烏克蘭情勢與區域局勢，及確保自由開放印太戰略的和平穩定等各面向議題交換意見，雙方視訊對談將近30分鐘。

張惇涵強調，總統感謝日華議員懇談會會長古屋圭司的邀請，並誠摯感謝安倍及現場與會的日本參眾議員長年對台灣的大力支持。

張惇涵指出，基於尊重主辦方，依照台日雙方溝通，視訊內容預計明天由日華議員懇談會發布。

《自由時報》報導，日華懇會長古屋圭司在會後記者會中表示，蔡英文提及烏克蘭遭俄羅斯侵略一事表示，台灣人對此感同身受，希望能與日本加強合作，安倍則表示，俄國侵略行逕是對國際秩序的嚴重挑戰，希望與共享價值觀的國際合作共同應對。

據悉，安倍在會談中提及希望訪台，蔡英文則表示非常歡迎安倍和日華懇議員訪台。此外，傳安倍今日在會場的休息室與謝長廷談到台日經貿合作具體事宜。