「財經網紅」太多 澳、英將立法管制

「財經網紅」氾濫，澳洲、英國將立法管制，西班牙也擬跟進。(圖／Pexels） 「財經網紅」氾濫，澳洲、英國將立法管制，西班牙也擬跟進。(圖／Pexels）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）隨著投資與理財的盛行，很多人為了掌握財富密碼，會在網路上追蹤一些「財經網紅」，希望有朝一日可以達成財富自由，不過由於這些網紅實在是太多，澳洲政府近日正考慮立法控管這種在網路上給財經意見的行為，要求他們必須取得執照。

《BBC》報導，一份澳洲證券投資委員會（ASIC）近期調查的問卷顯示，18歲到21歲的年輕人中，約有33%的人有追蹤財經網紅的各類社交網絡帳號，像是Instagram、TikTok或是推特帳號等，其中更有64%會因為這些網紅的建議而改變自己的投資習慣或決定。

ASIC專員Cathie Armour指出，網紅在網路上討論投資產品與服務的行為必須符合財經服務的相關規範，如果沒有遵守規定或是給出錯誤的市場資訊，就有可能讓聽取他們意見的投資人財務狀況陷入險境而有觸法的可能性，另一方面，當局則須明確定義何謂「財務建議」。

舉例來說，如果一個人在網路上宣稱5支長期股會表現良好並鼓勵投資人購買，這就會被歸類為財務建議，而如果僅是告訴自己的觀眾，每周自己準備午餐可以省下一大筆生活費，這就只是省錢妙招，而不會被歸類在遵守特定規範的財務建議中。

而事實上，澳洲也不是第一個針對財經網紅開鍘的國家。2月時，英國金融行為監理總署（FCA）的主席蘭德爾（Charles Randell）就直接指控網紅將加密貨幣吹噓成快速致富的工具，並在１月立法進行管制；西班牙的國家證券市場委員會（CNMV）也提出限制財經網紅推銷加密貨幣的相關法案。

FCA表示，財經產業利用網紅在社群媒體上宣傳產品的行為已經獲得了當局的關注，未來企業在找財經網紅宣傳投資商品前應先了解相關的法律規範。