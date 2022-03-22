Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

「財經網紅」太多 澳、英將立法管制

西班牙的國家證券市場委員會（CNMV）也提出限制財經網紅推銷加密貨幣的相關法案。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/22 20:15
「財經網紅」氾濫，澳洲、英國將立法管制，西班牙也擬跟進。(圖／Pexels）

「財經網紅」氾濫，澳洲、英國將立法管制，西班牙也擬跟進。(圖／Pexels）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）隨著投資與理財的盛行，很多人為了掌握財富密碼，會在網路上追蹤一些「財經網紅」，希望有朝一日可以達成財富自由，不過由於這些網紅實在是太多，澳洲政府近日正考慮立法控管這種在網路上給財經意見的行為，要求他們必須取得執照。

BBC》報導，一份澳洲證券投資委員會（ASIC）近期調查的問卷顯示，18歲到21歲的年輕人中，約有33%的人有追蹤財經網紅的各類社交網絡帳號，像是Instagram、TikTok或是推特帳號等，其中更有64%會因為這些網紅的建議而改變自己的投資習慣或決定。

ASIC專員Cathie Armour指出，網紅在網路上討論投資產品與服務的行為必須符合財經服務的相關規範，如果沒有遵守規定或是給出錯誤的市場資訊，就有可能讓聽取他們意見的投資人財務狀況陷入險境而有觸法的可能性，另一方面，當局則須明確定義何謂「財務建議」。

舉例來說，如果一個人在網路上宣稱5支長期股會表現良好並鼓勵投資人購買，這就會被歸類為財務建議，而如果僅是告訴自己的觀眾，每周自己準備午餐可以省下一大筆生活費，這就只是省錢妙招，而不會被歸類在遵守特定規範的財務建議中。

而事實上，澳洲也不是第一個針對財經網紅開鍘的國家。2月時，英國金融行為監理總署（FCA）的主席蘭德爾（Charles Randell）就直接指控網紅將加密貨幣吹噓成快速致富的工具，並在１月立法進行管制；西班牙的國家證券市場委員會（CNMV）也提出限制財經網紅推銷加密貨幣的相關法案。

FCA表示，財經產業利用網紅在社群媒體上宣傳產品的行為已經獲得了當局的關注，未來企業在找財經網紅宣傳投資商品前應先了解相關的法律規範。
投資理財
財經網紅
財務
財務建議
澳洲
英國
西班牙
加密貨幣
財經產業
投資

相關新聞

〈財經主筆室〉SPAC在亞洲似乎沒有美股風光　星港IPO蜜月相繼失靈
〈財經主筆室〉SPAC在亞洲似乎沒有美股風光　星港IPO蜜月相繼失靈
2022/03/21 16:01
慶祝英女王登基70載　台中中央公園「國際森林日」將植「白金禧年樹」
慶祝英女王登基70載　台中中央公園「國際森林日」將植「白金禧年樹」
2022/03/16 16:25
紐西蘭開放邊境救經濟　台灣人5月入境免隔離
紐西蘭開放邊境救經濟　台灣人5月入境免隔離
2022/03/16 15:25
遊輪旅澳終開放！睽違2年 澳洲旅遊限制接近全面解除
遊輪旅澳終開放！睽違2年 澳洲旅遊限制接近全面解除
2022/03/15 19:05
防外資出逃引發社會動盪 普丁：不開業就收歸國有
防外資出逃引發社會動盪 普丁：不開業就收歸國有
2022/03/13 19:40

更新時間 : 2022-03-22 20:49 GMT+08:00

最受歡迎

台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
嘉義喜宴群聚6人確診　染疫台北男曾到新莊吃火鍋
嘉義喜宴群聚6人確診　染疫台北男曾到新莊吃火鍋
紀錄片《時代革命》座談會•香港導演周冠威: 不願恐懼進入心靈　時評家李怡：台灣民主靠自己
紀錄片《時代革命》座談會•香港導演周冠威: 不願恐懼進入心靈　時評家李怡：台灣民主靠自己
【大學繁星推薦放榜】台灣25校招滿、78系無人錄取•錄取率61.81%　缺額919個•創近7年新低
【大學繁星推薦放榜】台灣25校招滿、78系無人錄取•錄取率61.81%　缺額919個•創近7年新低
好消息！日本疫情消退中 大部分限制將解除、邊境管制亦將放寬
好消息！日本疫情消退中 大部分限制將解除、邊境管制亦將放寬
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
【俄烏戰況】俄猛攻烏克蘭馬立波　放話：不投降等「更慘烈人道危機發生」
【俄烏戰況】俄猛攻烏克蘭馬立波　放話：不投降等「更慘烈人道危機發生」
【台灣能幫烏克蘭】外交部募集物資活動落幕 19日起勿親送或郵寄物資
【台灣能幫烏克蘭】外交部募集物資活動落幕 19日起勿親送或郵寄物資
傳俄國總統普丁下令核戰演習　震驚高官恐引發世界末日
傳俄國總統普丁下令核戰演習　震驚高官恐引發世界末日