2022年天元宮吉野櫻盛開5成 落英繽紛遊客驚艷

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北報導）又到賞櫻季，淡水天元宮吉野櫻接力三色櫻，於3月中盛開，目前花開已達5成，吸引絡繹不絕的遊客前往賞花攝影。

上週天氣轉暖，新北市人氣賞櫻地點淡水天元宮，前方入口左、右側吉野櫻皆已盛開，後方無極天元真壇亦被櫻花包圍，截自3月21日，全區約逾五成花開，落英繽紛的景象，莫不提醒遊客春天已然到來。

淡水天元宮入口右側櫻花盛開。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

無極天元真壇亦被櫻花包圍。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

園區內隨處可見民眾與攝影愛好者排隊拍照，更有穿著應景和服的大人與小孩，站在粉紅花海下合影留念，甚至還有老先生打趣表示，要來拍相親照。即便上班日，等待返回捷運站公車的人龍依然可觀，車流量也不容小覷。

淡水天元宮櫻花盛開，民眾排隊拍照。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

一位來自台北新店區的蘿莉塔愛好者安安也趁花期前來，她聽說淡水紫藤花炸開，天元宮的櫻花也開了，聽說週二（22日）要下雨，所以趁著週一（21日）尚未變天趕緊出來外拍，一趟路來回逾三小時，儘管尚未吉野櫻尚未全開但景色宜人，覺得值得。

淡水天元宮櫻花盛開，民眾前往取景。（圖／台灣英文新聞 ）

一行在地業餘攝影團也表示，今年花況尚未到達全盛之時，但仍值得取景，五人下午抵達後邊賞花邊攝影，順便喝茶聊天，也是一番樂趣。

今年因疫情之故，採單一入口及落實聯制與量體溫，民眾需登上天元宮階梯，經過入口處，才能前往後方園區賞花。若想知道花況如何，也可透過粉專淡水天元宮花況報導知曉。

淡水天元宮賞花資訊

地址：251新北市淡水區北新路三段36號

花期：吉野櫻 3月中至 4 月底

大眾交通資訊：淡水捷運站右側公車月台，有付費公車前往天元宮，單程全票15元，班距平日約15-30分鐘一班，例假日約8-12分鐘一班。