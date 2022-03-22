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那些美好的曾經 「不智慧手機」風潮席捲全球

「若外星人來到地球，肯定會以為控制人類的手機，是比人類更優越的物種。」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/22 18:12
Nokia 3310 復刻版（圖／Nokia 網站）

Nokia 3310 復刻版（圖／Nokia 網站）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）曾幾何時，智慧手機宰制了現代的人的生活，沒帶手機出門有如與全世界失聯。不過，當世人追求極致功能之際，另一股潮流蠢蠢欲動，早已式微的傳統手機，儼然有復興之勢。

根據BBC，軟體公司SEMrush報告指出，2018年至2021年間，Google搜尋傳統手機的次數竟激增89%。這類手機的全球銷量數字難以取得，但根據一份報告，光是2021年就售出10億支，遠遠高出2019年的4億支。相較之下，去年全球智慧手機的銷量為14億支，2020年的數字更跌了12.5%。

人們為何開始反璞歸真，對陽春的傳統手機念念不忘？比價網站Uswitch.com手機專家Ernest Doku指出，時尚、懷舊、出現在抖音影片，都是這類「笨手機」再次熱銷的原因。

Doku提到，這股復古潮流應是始於2017年，曾經稱霸手機市場的諾基亞（Nokia）於當年推出了復刻版3310，這款手機於2000年首度發售，是歷來最受歡迎的傳統手機之一，在清一色高階手機市場中，3310的簡單純粹提供了另類慰藉。

誠然，傳統手機在效能、功能性方面比不過蘋果或三星智慧手機，但在同樣重要的電池續航力與耐用程度上，卻遠勝這些標榜多功能的行動裝置。

BBC訪問了改用笨手機的17歲學生Robin West與心理學家Przemek Olejniczak，發現二人的這項決定都為其生活帶來不少益處。West表示，智慧手機佔據了她所有生活，總是流連於社群媒體，正經事卻做不了多少。Olejniczak則表示，掛在手機上的日子，接收了太多不必要的訊息，如今他反而更有時間陪伴家人，也不再成癮於分享、按讚、向閒雜人等述說自己的生活。

或許是這樣的心態與趨勢，讓紐約手機公司Light Phone異軍突起。該公司推出的裝置不那麼聰明，也沒那麼傻。使用者可聽音樂、podcasts，也能透過藍牙連上耳機，但少了網路瀏覽器、社群媒體或垃圾郵件的騷擾。

Light Phone表示，該公司的手機，雖要價99美元（新台幣2,830元）起，就笨手機而言，並不算便宜，但仍大受歡迎。2021年，其產品銷量極為亮眼，硬生生比上年同期成長了150%。

公司創辦人之一的Kaiwei Tang大感意外。產品初衷是要做為人們的備用手機，從忙碌生活稍事歇息的「周末替代品」，不料許多顧客已將之作為主要手機使用。或許更令人意外的是，主要客戶群年齡多落在25至35歲，比預期的年輕許多。「若外星人來到地球，肯定會以為控制人類的手機，是比人類更優越的物種。消費者終於意識到，好像有哪裡不太對勁。」
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