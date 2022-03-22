林口長庚完成50例肺臟移植 存活率達世界水準

21歲的陳先生，3年前自越南來台工作， 去(2021)年健檢時發現胸部X光異常，後來呼吸越來越不順， 走路也開始會喘，至外院檢查確認罹患罕見肺疾– 蘭格罕細胞組織球增生症，造成雙側肺臟嚴重受損而導致雙側氣胸， 接受雙側胸腔鏡手術後症狀雖有改善，但因肺臟破壞太嚴重， 需使用高流量的氧氣及持續胸腔引流，因而無法出院， 只有肺臟移植才是最後的希望。

陳先生經在台僱主協助與多方協調合作下， 轉至林口長庚進行肺臟移植評估，也獲得健保署核准移植資格。 等待捐贈的過程中，肺臟功能持續下降， 於去年11月獲大愛捐贈之「邊緣性捐贈肺」而接受雙肺移植手術。 所謂的「邊緣性捐贈肺」 是指捐贈肺部分狀況較不佳但仍可移植的肺臟； 本次捐贈的肺臟雖然有細菌性肺炎的狀況， 但在林口長庚醫療團隊悉心照顧下，陳先生於移植後4天拔管， 今年1月18日順利出院，目前已可自由活動， 呼吸順暢且不需使用氧氣，走路也不會覺得喘。 陳先生相當感謝台灣及林口長庚肺移植團隊的協助， 讓他得到重獲新生的機會。

林口長庚醫院內科部副部長暨胸腔內科高國晉醫師指出， 蘭格罕細胞組織球增生症是組織球異常增生的疾病， 發生率成人每100萬人中約有1-2件、 兒童則每100萬人中約有3-5件。 此症會侵犯身體每個器官造成骨頭或皮膚、肝、肺、淋巴結、骨髓、 …等處病變，治療方式從藥物、手術、 放射線治療到化學藥物治療都有，及早就醫、早期治療、長期追蹤， 可提高治癒率，減少後遺症發生。但若侵犯的是肺臟且破壞太嚴重， 屬於不可逆之末期肺病，此時，肺臟移植是唯一的治療選擇。

林口長庚醫院胸腔外科暨肺移植團隊召集人陳維勳醫師表示， 呼吸是人類再自然不過的本能， 但對於肺臟功能日漸惡化的末期肺病病友們來說， 必須長期終日使用氧氣而致生活受限，舉步維艱； 在內科藥物治療後而效果仍有限的情況下， 肺臟移植是一項改善生活品質的治療選擇， 而早期轉介評估是否適合接受肺臟移植，可以改善長期存活率， 更能改善病人的生活品質。

︎肺臟移植是難度高、耗時最久的胸腔手術之一 陳維勳醫師說，肺臟移植手術是胸腔外科難度最高、 耗時最久的胸腔手術之一，由於慢性肺病會引發右心衰竭， 病人移植前常有嚴重的心肺問題，導致肺移植時麻醉難度提高。 肺臟移植手術須將遭受破壞的肺臟移除， 移植入健康的大愛捐贈肺臟，而肺病病人常伴隨嚴重的胸腔沾黏， 提高手術難度。台灣的肺臟移植相較於心、肝、 腎等其他器官的移植發展較晚，存活率也較差， 目前的個案數與存活率仍不比國外。 但近幾年台灣肺臟移植整體個案數大幅上升，存活率也逐年改善， 林口長庚的成果更是名列前茅。

︎林口長庚全力支持肺臟移植團隊，近五年完成50例肺臟移植， 存活率高於台灣平均，已達世界水準 陳維勳醫師說， 林口長庚醫院於1998年完成第一例肺臟移植手術， 但因早期大愛捐贈肺臟來源較少，手術技術及術後照顧仍不成熟， 經過10多年的團隊磨合學習後， 2016年在胸腔內外科的主導下成立了多專科的肺臟移植團隊， 包含心臟內外科、影像診療科、復健科、腎臟科、感染科、精神科、 新陳代謝科、肝膽胃腸科、麻醉科、呼吸治療科、物理治療、 專科護理師、加護病房護理師群等； 林口長庚設置有器官移植加護病房， 提供器官移植病人全面的重症照顧。 目前林口長庚肺臟移植病人在器官移植加護病房的悉心照顧下， 移植成功率大幅改善。由於肺移植個案數越來越多， 去年也新增肺臟移植協調護理師，除了更能直接協助肺移植病友， 也方便民眾或其他醫院作移植前諮詢及轉介聯繫。 至今已完成50例肺臟移植，一年存活率高達91% (跟國外有名醫院相較Mayo clinic 91%，Cleveland clinic 85%)，高於台灣平均76%。 2021年林口長庚肺臟移植團隊更進行長庚體系之跨院區技術支援 ，協助高雄長庚醫院完成3例肺臟移植手術。

︎透過多專科緊密配合，提升手術成功率 林口長庚醫院外科部副部長暨心臟外科葉集孝醫師表示， 由於肺臟移植需將捐贈者健康的肺臟移植到肺衰竭的病人體內， 因此手術時需要多組、多專科醫師互相配合，才能讓手術過程順利， 整個手術過程通常需花費8到12小時。 目前林口長庚的肺移植仿照國外成熟的肺臟移植中心， 採多專科合作模式，包括有：胸腔外科、心臟外科、麻醉科、 體外循環師、手術室護理師等，透過多專科緊密配合， 提升手術的成功率。隨著長庚肺臟移植團隊的成熟， 目前不論是本院或外院轉介個案數逐年增加。 未來本院會努力發展親屬活體肺臟移植及心肺移植， 提供末期肺病變的病患提供更全面的照護。

另外大愛器官來源不易，對於邊緣性捐贈器官， 施行於受贈者身上要有最好的結果， 也需要使用衛服部已經通過的活體器官保存系統， 來觀察捐贈者的器官是否適合進行移植， 這部分的成本及耗材也相當高昂，期待健保署能一併納入給付， 以增進國人健康。

林口長庚醫院副院長李威震醫師表示， 林口長庚醫院對於器官移植醫學的推動向來不遺餘力， 也是國內最重要的器官移植醫院之一。 肺臟移植相較於其他器官移植，在國內發展較慢。 近幾年經由林口長庚的肺臟移植團隊的努力， 已完成短中期與國際相同的成績。