繁星錄取人數全國前10名新北占3名　2384名學生展現在地就學競爭力

丹鳳高中吳子翎同學(右一)，繁星錄取政大國貿系。(照片來源：新北市政府教育局提供) 丹鳳高中吳子翎同學(右一)，繁星錄取政大國貿系。(照片來源：新北市政府教育局提供)

111學年度大學繁星推薦放榜，新北市錄取率64. 71%高於全國平均，其中樹林高中錄取114人排名全國第2名， 林口高中錄取110人排名全國第5名，新北高中錄取102人排名 全國第9名，全國錄取人數最多的前10所高中，新北市囊括3名， 表現十分亮眼！

111學年度大學繁星推薦招生由67所學校、1,807校系聯 合辦理，今年有1萬6,178個招生名額， 新北市公私立高級中等學校參與大學繁星推薦計47校，有3, 684名學生報名大學繁星推薦(公立2,694人，私立990人 )，共計2,384名學生錄取(公立1,759人，私立625人 )。

新北市教育局表示，今年錄取學生中有888名錄取國立大學。 其中錄取臺灣大學計38人、清華大學計25人、交通大學計24人 、政治大學計46人、成功大學計39人、臺灣師範大學計49人、 中央大學計42人、中興大學計36人、中正大學計34人、 中山大學計19人，錄取學生有超過8成8以上為三年前選擇在地就 學的新北國中畢業生，顯見在地就學卓然有成。

其中，金山高中許廣維同學，從國小到高中都在金山就讀， 學測國文、英文、社會三科達頂標，繁星錄取台大法律系。 廣維在單親家庭長大，認為唯有教育能改善家庭經濟環境。 三年前為了減緩家中經濟壓力，減少通勤時間，他選擇就近入學， 把省下來的通勤時間拿來用功讀書、充實自己，如願考上第一志願。

新北高中曾鈺雯同學來自單親家庭，因為家庭經濟狀況較清貧， 爸爸從事粗重的工作，所以父親一直希望鈺雯能夠用功讀書， 未來出社會有一個穩定的工作。因此鈺雯咬牙堅持高中三年， 努力地維持亮眼成績，此次繁星錄取台大社工系，鈺雯國、 高中均就讀新北市的學校，也是新北市在地就學的典範。

樹林高中校長曹永央表示，學校去年繁星錄取91名，今年再增為1 14位佳績，登躋全國第二，其中國立大學錄取29位， 證明社區就近入學，只要努力一樣可以上頂大。

金陵女中黃鈺庭同學來自新住民家庭，假日時常到巿場幫忙爸媽，考上國立政治大學財政學系。(照片來源：新北市政府教育局提供)

新北高中曾鈺雯同學錄取台大社工系，與校長合照。(照片來源：新北市政府教育局提供)

三民高中蕭詩蓉同學(左一)錄取東南亞語言與文化學士學位學程越文組，因為媽媽想更了解越南文化。(照片來源：新北市政府教育局提供)

格致中學葉立紳同學，棄臺大法律只為圓考古夢。(照片來源：新北市政府教育局提供)

雙溪高中梁輝宇同學為在地學子，從小由阿嬤照顧，考取國立政治大學政治學系。(照片來源：新北市政府教育局提供)