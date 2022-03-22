台灣金針菇遭美國FDA驗出李斯特菌？有被國人吃下肚？農糧署、彰化衛生局出面回應了

據腎臟專科王介立醫師今（22）日在臉書粉絲專頁分享，台灣外銷美國的金針菇(Enoki mushroom)被美國加洲衛生機關檢驗出李斯特菌而... 據腎臟專科王介立醫師今（22）日在臉書粉絲專頁分享，台灣外銷美國的金針菇(Enoki mushroom)被美國加洲衛生機關檢驗出李斯特菌而遭到回收。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）台灣外銷金針菇被驗出李斯特菌污染？！據腎臟專科王介立醫師今（22）日在臉書粉絲專頁分享，台灣外銷美國的金針菇(Enoki mushroom)被美國加洲衛生機關檢驗出李斯特菌而遭到回收。對此，食藥署表示，正在釐清是否屬實，並調查是否有在國內市場流通。

王介立表示，「彰化縣香菇合作社」(Changhua County Mushrooms Production Cooperative)出口的金針菇遭驗出李斯特菌，條碼為UPC 8 51084 00835 8，批號為#3322。

據美國食品藥品監督管理局（FDA）公告指出，位在加州弗農市的 Jan Fruits進口商正在召回該批金針菇（台灣產品），由於經檢驗發現該產品可能被單核細胞增多性李斯特菌汙染。

銷往美國的金針菇遭驗出李斯特菌的消息傳回台灣後，中央和地方政府紛紛各司其職展開調查。彰化縣衛生局表示，該批產品的農場總公司為台中尚旺農場，由農場收購來自台中、彰化及雲林的金針菇，彰化縣菇類生產合作社為集貨場，衛生局已要求現場金針菇產品先行停止販售，並追查該批號是否在國內流通。

至於這批金針菇在國內檢驗時，都未驗出含李斯特菌，為何出貨到美國卻被驗出，仍有待釐清。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，由於金針菇出口時檢驗合格，「彰化縣香菇合作社」也沒有拿到美方相關檢驗報告，是否運輸過程中出了問題，或是其他方面出問題，還在了解、檢討中。

據我國疾管署資料顯示，李斯特菌症主要經由食用遭污染的食物感染，感染後的病情嚴重程度因感染者的免疫狀況而異，免疫力正常者不易受感染，或感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等症狀。但若為孕婦傳染給胎兒，可能導致流產、死胎、早產，或在分娩時感染胎兒，造成新生兒侵襲性感染。

由於李斯特菌於4℃條件下可持續生長繁殖，需加熱至72°C以上才能殺死，因此提醒婦女懷孕期間，應做好個人飲食與手部衛生，避免生食；如有發燒、頭痛、噁心、嘔吐等不適症狀，請儘速就醫。